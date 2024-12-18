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Hoş"kel"diniz! Sağlık turizminde Türkiye'ye 2 milyon ziyaret

140 ülke sağlık için Türkiye’yi seçti. Bu yıl yüzde 25’lik artşıla 2 milyon kişi ülkemize tedaviye geldi. Talepte başı saç ekimi, plastik cerrahi, organ transplantasyonu, diş-göz tedavileri çekti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024
Hoşkeldiniz! Sağlık turizminde Türkiye’ye 2 milyon ziyaret

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    Sağlık alanında dünyada çekim merkezi haline gelen Türkiye, bu alanda büyümesini sürdürüyor. Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, Türkiye'ye sağlık turizminde 140 farklı ülkeden ziyaretçi geldiğini belirterek, "Avrupa'dan, Amerika'dan, Türki Cumhuriyetlerden, Orta Asya'dan, Arap ülkelerinden, Orta Doğu'dan, Afrika'dan yani birçok coğrafyadan ciddi anlamda sağlık turizmi ile ilgili insanlar tedavi için ülkemize geliyor" dedi. Sağlık turizminde geçen yıl 1 milyon 600 bin kişinin ziyaret ettiği Türkiye'ye bu yıl 2 milyon kişinin geldiğini söyleyen Behlül Ünver, yıl sonuna kadar bu sayının daha da artmasını beklediklerini kaydetti.

    3.1 MİLYARLIK DEĞER
    Ünver, sağlık turizminde öne çıkan tedavi alanlarına ilişkin de şu bilgileri verdi: "En çok saç ekimi, plastik cerrahi, obezite cerrahisi, organ transplantasyonu, estetik cerrahi, diş tedavisi ve göz tedavisi hizmetinde talep edilen ülkeyiz. Yeni dönemde termal turizmden ve sağlıklı yaşamdan da bahsetmek gerekiyor. Bunları da konuşuyor olacağız sağlık turizmi anlamında. Yaklaşık 3 milyar 100 milyon civarında ekonomik değer oluşturulmuş bu yıl."

    HEDEF 20 MILYAR DOLAR
    HEALTH Türkiye' markasıyla Türkiye'nin dünyanın şifa merkezi olması prensibi ve vizyonuyla tüm dünyaya bu hizmeti vermeyi amaçladıklarını belirten Ünver, şunları söyledi: "Burada da öncelikle sağlık, parayla ölçülebilen bir değer değil. Çünkü sağlığın çıktısı para değil. Dolayısıyla insanların kaliteli, nitelikli iyi bir sağlık hizmeti almalarını istiyoruz ama rakamsal anlamda da değerlendirildiğinde Türkiye'nin 2024 ve 2028 stratejik planı yaklaşık 20 milyar dolar gibi bir değer üretme amaçlı bir hedefi var."

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