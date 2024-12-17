"Kâr" tatili! Kayak öğrenmek isteyenlerin Uludağ'da ödeyeceği fiyatlar zamlandı

Kar tatili sevenleri ağırlamaya başlayan Uludağ'da yeni sezon fiyatları belli oldu. 1 saatlik kayak dersi ücreti 3 bin lira olarak güncellendi. Bir günlük kayak ve kıyafet kiralama ücreti 2 bin 300 liraya yükselirken, skipasslar da günlük bin 500 lira seviyesine ulaştı.

Sezondan umutlu olduklarını söyleyen Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, kayak kiralama ve ders ücretlerinde yüzde 50'nin altında bir artış olduğunu kaydetti.

Usta, "Derslerimiz saatlik oluyor. 3 bin lira. 2 kişi ve üzeri olunca fiyat düşüyor. Ama 2 saatte kayak öğretiyoruz" dedi. Kayak kiralamak isteyenlerin bin 300 lira ödemesi gerektiğini aktaran Usta, "Tam gün kayaklar sizde oluyor. Geçtiğimiz yıl kayaklar bin liraydı, 300 lira üzerine ekleme yaptık. Kıyafet alt ve üst olarak bin lira yaptık. Skipass'ları günlük olarak bin 500 lira civarında açıklamışlar" ifadesini kullandı.



ULUDAĞ TARİFESİ

- 1 SAAT DERS: 3.000 TL

- KİRALIK KAYAK: 1.300 TL

- KİRALIK KIYAFET: 1.000 TL

- SKIPASS: 1.500 TL