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Bakan Şimşek: "Enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Bakan Şimşek, çalışanların ve emeklilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, ‘Hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz’ dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024
Bakan Şimşek: Enflasyona ezdirmeyeceğiz

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    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışanların ve emeklilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, aylık ve ücretlerde iyileştirmelere gidildiğini ve enflasyonun üzerinde artış yapıldığını söyledi. Şimşek, "Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bu programda da hedefimiz bu yönde, değişmedi. Enflasyon şu anda yüzde 47'dir, yıl sonu muhtemelen yüzde 45 olacak. Bu yıl en düşük memur maaş artışı yüzde 78. Enflasyonun 1.7 katı. En düşük emekli aylığı yüzde 68 arttı, enflasyonun 1.5 katı. Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" dedi. TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Bakan Şimşek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Gıdadan dayanıklı mallara, eğitimden ulaştırmaya birçok alanda enflasyonda hissedilebilir yavaşlama başladı. 2025'te devam edecek. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için gerekli zemini oluşturduk" şeklinde konuştu.

    TL'YE GÜVEN ARTIYOR
    Türk lirasına güven kazandırdıklarını anlatan Şimşek, program öncesi yüzde 36 seviyesine düşen Türk lirasının toplam mevduat içindeki payının yüzde 57'yi aştığını söyledi. (Barış ŞİMŞEK)

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