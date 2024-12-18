Asgari ücrette gözler teklifte

Asgari ücrette üçüncü toplantı bu hafta yapılıyor. Komisyon, yarın saat 11.30'da Çalışma Bakanlığı'nda toplanacak. İlk rakamların bu toplantıda masaya taşınacağı belirtiliyor. Bu toplantının ardından dördüncü toplantının da en kısa sürede yapılması ve 2025'te geçerli olacak asgari ücretin gelecek hafta içerisinde belirlenmesi bekleniyor. Yeni ücret sadece asgari ücretli çalışanları ve işverenleri değil, hemen herkesi yakından ilgilendiriyor. Asgari ücret; işsizlik maaşı, tazminat, GSS primi, borçlanma, isteğe bağlı sigorta primi, staj ücreti, rapor parası gibi birçok kalemi de etkiliyor.

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