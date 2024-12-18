Esad rejiminin devrilmesi 2009’da rafa kaldırılan projeyi gündeme getirdi! Sakarya doğal gazıyla Katar gazı birleşecek mi?

Sakarya Doğalgaz Sahası (Takvim Foto Arşiv)

Katar'dan başlayarak Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye'den geçtikten sonra daha sonra -rafa kaldırılan bir diğer proje olan- Nabucco hattı ile Avrupa'ya uzanması gündeme gelen proje için konuşulan bir diğer güzargah ise Bahreyn-Suudi Arabistan hattı olmuştu.

Projeye dönemin Suriye Devlet Başkanı Esad'ın karşı çıktığı öne sürülürken, Esad'ın devrilmesinden sonra proje, yeniden kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, hat ile ilgili "Bütünlüğünü sağlamış, istikrarına kavuşmuş bir Suriye için niye olmasın. Olursa o hattın güvenli olması lazım. Dolayısıyla inşallah öyle olur, temennimiz o. Öyle olursa üretecek çok proje var" ifadelerini kullandı.