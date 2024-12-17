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Tüketiciye emsal karar! Ayıplı ürün garanti süresi dolsa da değiştirilecek

İstanbul'da yaşayan 40 yaşındaki Özer Hazıroğlu, 5 yıl sonra ekran panelinde arıza meydana gelen televizyonunun, 2 yıllık garanti süresi dolduğu için değiştirilmemesi üzerine başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024
Tüketiciye emsal karar! Ayıplı ürün garanti süresi dolsa da değiştirilecek

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    İstanbul'da yaşayan Özer Hazıroğlu (40), 5 yıl sonra ekran panelinde arıza oluşan televizyonunun, 2 yıllık garanti süresi dolduğu için yenisiyle değiştirilmemesi üzerine başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.

    Hazıroğlu'nun televizyonu değiştirilirken, avukatı Damlanur Kaya Uler de mahkemenin kararının emsal niteliğinde olduğunu belirtti. Avukat Uler, "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu'nun ek listesi var. Bu listede elektronik aletlere bir kullanım ömrü biçilmiş. Televizyona 10 yıllık bir süre verilmiş. Buzdolabı ve çamaşır makinesi de 10 yıllık bir kullanım süresine tabi. Kullanım süresini aşmadan oluşan ayıplı ürünlerde, misli değişimi istenebilir" dedi.

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