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Bakan Göktaş duyurdu: Evlilik kredisi yaygınlaşacak!

TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu çerçevesinde şimdiye kadar 5 bin 350 çifte toplam 802 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirildiğini belirtti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024
Bakan Göktaş duyurdu: Evlilik kredisi yaygınlaşacak!

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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "16 yaşından küçükler için sosyal medyayı düzenleyen mevzuat hazırlığı içerisindeyiz" dedi.

    TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bugüne kadar 5 bin 350 çifte 802 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdiklerini söyledi. Göktaş, "12 bin 326 gencimize evlilik öncesi eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk. Bu projemizi ülke geneline yaygınlaştırarak, daha fazla gencimizin faydalanmasını hedefliyoruz" dedi.

    EVDE BAKIM YARDIMI HESAPTA
    Bakan Göktaş, evde bakım yardımı alan 544 bin vatandaşa bu ay toplam 4.8 milyar lira yatırıldığını duyurdu. Hak sahibi başına aylık 9 bin 77 lira ödeme yapıldığını belirten Göktaş, "Halihazırda 544 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor" dedi.
    Burcu ŞEN

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