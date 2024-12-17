Memura-emekliye 3’lü zam: Ocak’ta yapılacak artış hangi gelirlere nasıl yansıyacak? Artış ne kadar bekleniyor?

Memura-emekliye 3'lü zam: Ocak'ta yapılacak artış hangi gelirlere nasıl yansıyacak? (AA)



MEMUR EMEKLİLERİ: Ocak zammıyla memur emeklilerinin aylıkları yükselirken, vergi iadesinin yerine her ay verilen aylıklarının yüzde 4'ü oranındaki ek ödemelerinin tutarı da değişecek. Ek ödeme yeni aylık üzerinden hesaplanacağı için artacak. En düşük emekli aylığı ek ödeme dahil 17 bin 588 liradan, zam yüzde 12.24 olursa 19 bin 740 liraya yükselecek.

Memur emeklilerinden doktorlar ayrıca ilave bir artış daha alacak. Emekli doktorların ilave ödemeleri zamlanacak. Yüzde 12.24 artış tahminine göre uzman olmayan emekli doktorların aldığı ilave ödeme 18 bin 155 liradan 20 bin 378, uzman doktorların ilave ödemesi de 23 bin 602 liradan 26 bin 491 liraya gelecek.