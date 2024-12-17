Memura-emekliye 3’lü zam: Ocak’ta yapılacak artış hangi gelirlere nasıl yansıyacak? Artış ne kadar bekleniyor?

Memura-emekliye 3'lü zam: Ocak'ta yapılacak artış hangi gelirlere nasıl yansıyacak? (AA)
MEMUR EMEKLİLERİ: Ocak zammıyla memur emeklilerinin aylıkları yükselirken, vergi iadesinin yerine her ay verilen aylıklarının yüzde 4'ü oranındaki ek ödemelerinin tutarı da değişecek. Ek ödeme yeni aylık üzerinden hesaplanacağı için artacak. En düşük emekli aylığı ek ödeme dahil 17 bin 588 liradan, zam yüzde 12.24 olursa 19 bin 740 liraya yükselecek.
Memur emeklilerinden doktorlar ayrıca ilave bir artış daha alacak. Emekli doktorların ilave ödemeleri zamlanacak. Yüzde 12.24 artış tahminine göre uzman olmayan emekli doktorların aldığı ilave ödeme 18 bin 155 liradan 20 bin 378, uzman doktorların ilave ödemesi de 23 bin 602 liradan 26 bin 491 liraya gelecek.
Memura-emekliye 3'lü zam: Ocak'ta yapılacak artış hangi gelirlere nasıl yansıyacak? (AA)
SSK VE BAĞ-KUR'LULAR
6 aylık enflasyon oranıyla belirlenecek Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yansıtılacak. Kök aylıklar artacağı için, aylığın yüzde 4'ü-5'i oranında her ay verilen ek ödemenin tutarı da zamlanacak. Yüzde 5 ek ödemeden yararlanmak için belirlenen sınır da Ocak ayında memur maaş katsayısında yaşanacak artışla yükselecek.
Halen kök aylığı 8 bin 513 liranın altında olanlara yüzde 5 ek ödeme hesaplanırken, bu sınır değişecek. Ocak ayında ayrıca taban aylık ödemesinde de artış bekleniyor. Halen ek ödeme dahil kök aylığı 12 bin 500 liranın altında olanlara en az 12 bin 500 lira yatırılırken, bu tutarın artırılması gündemde. Taban aylık artışı hayata geçirilirse, önce kök aylıklar ve ek ödeme tutarları Ocak zammı oranında artırılacak. İkisinin toplam tutarı yeni taban aylığın altında kalıyorsa, yapılacak ödeme yeni taban tamamlanacak.
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