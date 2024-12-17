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Memura-emekliye 3'lü zam: Ocak'ta yapılacak artış hangi gelirlere nasıl yansıyacak? Artış ne kadar bekleniyor?

Ocak zammının etkisi memurların ve emeklilerin maaşlarıyla sınırlı olmayacak. Zam oranı kamu görevlilerine her ay ödenen aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesine de yansıyacak. Emeklilerin ise ek ödemeleri değişecek.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024
Memura-emekliye 3’lü zam: Ocak’ta yapılacak artış hangi gelirlere nasıl yansıyacak? Artış ne kadar bekleniyor?

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    Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı için son viraja girildi. Merakla beklenen zam oranları Ocak ayı başında Aralık enflasyonunun belli olmasıyla ortaya çıkacak. Bu oran memurların ve emeklilerin maaşlarının yanı sıra ek ödemelerine de yansıyacak.

    Memura-emekliye 3'lü zam: Ocak'ta yapılacak artış hangi gelirlere nasıl yansıyacak? (AA)Memura-emekliye 3'lü zam: Ocak'ta yapılacak artış hangi gelirlere nasıl yansıyacak? (AA)

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14.57 çıktı. 5 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.57, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 10.40 zam oluştu. Zam oranı için geriye sadece Aralık enflasyonu kaldı. Ancak ipuçları da var. Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Aralık enflasyonu yüzde 1.67 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16.48, memurlara ve memur emeklileri de yüzde 12.24 zam alacak. Bu oranlar memurlara ve emeklilerin alacağı ödemelere şöyle yansıyacak:

    Memura-emekliye 3'lü zam: Ocak'ta yapılacak artış hangi gelirlere nasıl yansıyacak? (AA)Memura-emekliye 3'lü zam: Ocak'ta yapılacak artış hangi gelirlere nasıl yansıyacak? (AA)

    MEMURLAR: Ocak ayında memur maaş katsayısında yaşanacak artış, memurların hem maaşlarına hem de aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi gibi ek ödemelerine yansıyacak. Halen aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 39 bin 205 lira seviyesinde bulunurken, bu maaş zam yüzde 12.24 olursa 44 bin 4 liraya çıkacak. Bu oranlara göre aile yardımı da çalışmayan eş için 2 bin 63 liradan 2 bin 315, çocuk için (0-6 yaş) 453,90 liradan 509,46 liraya ulaşacak. 641,81 lira olan sendikalı memurların toplu sözleşme ikramiyesi ise 720 lira seviyesine yükselecek.

    Memura-emekliye 3'lü zam: Ocak'ta yapılacak artış hangi gelirlere nasıl yansıyacak? (AA)Memura-emekliye 3'lü zam: Ocak'ta yapılacak artış hangi gelirlere nasıl yansıyacak? (AA)

    MEMUR EMEKLİLERİ: Ocak zammıyla memur emeklilerinin aylıkları yükselirken, vergi iadesinin yerine her ay verilen aylıklarının yüzde 4'ü oranındaki ek ödemelerinin tutarı da değişecek. Ek ödeme yeni aylık üzerinden hesaplanacağı için artacak. En düşük emekli aylığı ek ödeme dahil 17 bin 588 liradan, zam yüzde 12.24 olursa 19 bin 740 liraya yükselecek.

    Memur emeklilerinden doktorlar ayrıca ilave bir artış daha alacak. Emekli doktorların ilave ödemeleri zamlanacak. Yüzde 12.24 artış tahminine göre uzman olmayan emekli doktorların aldığı ilave ödeme 18 bin 155 liradan 20 bin 378, uzman doktorların ilave ödemesi de 23 bin 602 liradan 26 bin 491 liraya gelecek.

    Memura-emekliye 3'lü zam: Ocak'ta yapılacak artış hangi gelirlere nasıl yansıyacak? (AA)Memura-emekliye 3'lü zam: Ocak'ta yapılacak artış hangi gelirlere nasıl yansıyacak? (AA)

    SSK VE BAĞ-KUR'LULAR
    6 aylık enflasyon oranıyla belirlenecek Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yansıtılacak. Kök aylıklar artacağı için, aylığın yüzde 4'ü-5'i oranında her ay verilen ek ödemenin tutarı da zamlanacak. Yüzde 5 ek ödemeden yararlanmak için belirlenen sınır da Ocak ayında memur maaş katsayısında yaşanacak artışla yükselecek.

    Halen kök aylığı 8 bin 513 liranın altında olanlara yüzde 5 ek ödeme hesaplanırken, bu sınır değişecek. Ocak ayında ayrıca taban aylık ödemesinde de artış bekleniyor. Halen ek ödeme dahil kök aylığı 12 bin 500 liranın altında olanlara en az 12 bin 500 lira yatırılırken, bu tutarın artırılması gündemde. Taban aylık artışı hayata geçirilirse, önce kök aylıklar ve ek ödeme tutarları Ocak zammı oranında artırılacak. İkisinin toplam tutarı yeni taban aylığın altında kalıyorsa, yapılacak ödeme yeni taban tamamlanacak.

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