GÖZLER ASGARİ ÜCRETTE

Tüm gözler, bu toplantıdan çıkacak rakama çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 16 Aralık'ta toplandı ancak rakam çıkmadı (Takvim.com.tr Arşivi)

BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLADI: ENFLASYONUN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TBMM Genel Kurul çalışmalarına katıldı Bakan Şimşek, çalışanların ve emeklilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, aylık ve ücretlerde iyileştirmelere gidildiğini ve enflasyonun üzerinde artış yapıldığını söyledi. Buna ilişkin örnekler veren Şimşek, "Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bu programda da hedefimiz bu yönde, değişmedi. Enflasyon şu anda yüzde 47'dir, yıl sonu muhtemelen yüzde 45 olacak. Bu yıl en düşük memur maaş artışı yüzde 78. Enflasyonun 1,7 katı. En düşük emekli aylığı yüzde 68 arttı, enflasyonun 1,5 katı. Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek." değerlendirmelerinde bulundu. MASADA HANGİ SENARYOLAR VAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmelerinde, işçi, işveren ve hükümet temsilcileri, ekonomik koşulları ve enflasyon beklentilerini dikkate alarak farklı senaryolar üzerinde duruyor. Gözler asgari ücrete çevrildi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Peki hangi rakamlar masada asgari ücret ne kadar olacak? ASGARİ ÜCRET İÇİN HANGİ ORANLAR MASAYA GELECEK?

Asgari ücrette pazarlıkların yüzde 25'lik oran üzerinden başlaması bekleniyor.

Halen net 17 bin 2 lira olan asgari ücret eğer artış yüzde 25 olursa 21 bin 252 liraya ulaşacak. Brüt asgari ücret bu orana göre 25 bin 3 liraya çıkarken, işverene maliyeti 29 bin 378 lira seviyesinde gerçekleşecek. (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi) Yüzde 30'luk bir artış halinde de asgari ücretin neti 22 bin 102, brütü 26 bin 3, işverene maliyeti 30 bin 553 lira seviyesine ulaşacak.

Asgari ücrete yüzde 35'lik zam kararı alınması durumda ise neti 22 bin 952, brütü 27 bin 3, işverene maliyeti 31 bin 728 lira olacak. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41.5 olarak belirlenmişti. Eğer bu oran yansıtılırsa işçilerin eline geçecek para 24 bin lira seviyesine çıkacak. Asgari ücretin neti 24 bin 58, brütü 28 bin 303, işverene maliyeti 28 bin 303 liraya çıkacak. Merkez Bankası'nın yüzde 44 olan yıl sonu TÜFE tahmini asgari ücrete yansıtılırsa da işçilerin eline 25 bin 483 lira geçmeye başlayacak. Asgari ücretin brütü bu orana göre 28 bin 803, işverene maliyeti de 33 bin 844 liraya yükselecek. 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları SON TARİH 31 ARALIK

Asgari ücrette kesin rakam komisyon tarafından belirlenecek. Kararın 31 Aralık'a kadar verilmesi gerekiyor. Mevcut Net: 17.002,12 TL Brüt: 20.002,50 TL İşverene maliyeti: 23.502,94 TL YÜZDE 25 ZAMLI Net: 21.252,65 TL Brüt: 25.003,13 TL İşverene maliyeti: 29.378,68 TL YÜZDE 30 ZAMLI Net: 22.102,76 TL Brüt: 26.003,25 TL İşverene maliyeti: 30.553,82 TL Asgari ücrette olası senaryolar (Takvim.com.tr)