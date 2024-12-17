Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücret için ikinci toplantısını gerçekleştirdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği yeni asgari ücret için ikinci toplantısını yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Çalışma Genel Müdürü Mehmet başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; TÜRK-İŞ heyetine Ramazan Ağar, TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanlık etti. Tarafların herhangi bir rakam telaffuz etmediği toplantıda; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu ekonomik göstergeler hakkında sunum yaptı. Taraflar bekâr çalışanın aylık geçim maliyetini masaya yatırdı. Üçüncü toplantıda zamma ilişkin rakamlar konuşulacak.

İŞÇİLER RAKAM İSTEDİ

TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, hükümet ve işveren temsilcilerinden yeni asgari ücrete dair bir öneri beklediklerini belirterek, şöyle konuştu: "Bu rakamı kamuoyuyla paylaşalım, gündeme getirelim, ona göre bir yol çizelim dedik. Ancak rakam açıklanmadı. Bize şu söylendi: Toplu iş sözleşmesinde rakam getiriyorsunuz. Elbette ki getiriyoruz toplu iş sözleşmesi döneminde. Toplu iş sözleşmesi pazarlık, müzakere masası. Asgari ücret ise çalışanların başlangıç ücretinin belirlendiği ücrettir. Toplu iş sözleşmeleri aylarca sürer, aylarca müzakere yapılır ve sonuçta bir yere gelinir. Anlaşamadığın zaman grev aşamasına kadar yolu var."