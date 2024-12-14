Transfer parası yatırımcıdan! Fenerbahçe’nin bedellisine onay

SPK, Fenerbahçe Futbol'un yüzde 152'lik bedelli sermaye artırımını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 151,02 milyon TL bedelli sermaye artıracak. Şirket'in mevcut 98,98 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 250 milyon TL'ye çıkacak. Satış türü "halka arz" olarak belirlendi. Kararda, "Mevcut ortakların yeni pay alma hakları 1 TL nominal değerli her bir pay için 6 TL fiyattan kullandırılacak olup, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 6 TL'den aşağı olmamak üzere, birincil piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir" denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN