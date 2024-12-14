PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Pasaport yerine göz! Avrupa 2025 yılı itibaren yeni giriş-çıkış sistemine geçecek

Avrupa Birliği AB vatandaşı olmayanları tanımlamak için pasaport yerine yüz ve parmak izi taramaları kullanan Giriş/ Çıkış Sistemi (EES) adlı ayrı bir dijital izleme girişimi başlatmaya hazırlanıyor. Bu yeni güvenlik önleminin Kasım 2024'te yürürlüğe girmesi planlanmıştı ancak 2025 yılına ertelendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024
Pasaport yerine göz! Avrupa 2025 yılı itibaren yeni giriş-çıkış sistemine geçecek

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Avrupa Birliği AB vatandaşı olmayanları tanımlamak için pasaport yerine yüz ve parmak izi taramaları kullanan Giriş/ Çıkış Sistemi (EES) adlı ayrı bir dijital izleme girişimi başlatmaya hazırlanıyor. Bu yeni güvenlik önleminin Kasım 2024'te yürürlüğe girmesi planlanmıştı ancak 2025 yılına ertelendi. Yeni sistem gezginlerin seyahatlerine başlamadan önce herhangi bir yere başvurmasını gerektirmiyor. Bunun yerine, gezginler sistemi kullanan 29 AB ülkesinden herhangi birine girdiklerinde kayıt altına alınacaklar. AB'nin seyahat bilgileri web sitesine göre , EES'nin amacı sınır geçişlerini modernize etmek ve pandemi sonrası seyahat talebiyle birlikte artan uzun göç hatlarını hızlandırmak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Esad’ın kaçışında yeni detaylar ortaya çıktı: Ailesini bile kandırmış!
    Dışişleri Bakanı Fidan’dan Suriye mesajı: Sürecin kansız şekilde olmasının yolunu açtık
    Emekliye taban maaş hesabı: Nasıl uygulanıyor? Yeni aylık kaç lira olacak?
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Narin Güran cinayetinde olayın seyrini değiştirecek itiraf Arif Güran’dan geldi! İfadesinde kimlerin ismini verdi?
    CHP’nin yalanı yolda kaldı! Savcı katilini öven Ezgi Yıldız’ı kovduk demişlerdi, vekil aracından çıktı!
    Galatasaray’da Victor Nelsson’un yerine o geliyor! Transferde sürpriz
    Kim Milyoner Olmak İster’de Kadir İnanır ve Türkan Şoray sorusu! Yeşilçam’ın o filmi yarışmacının sonu oldu! 200 bin TL değerindeki soruda öyle bir hamle yaptı ki...
    Ankara’da suya zam üstüne zam! İşte yüzde 35 tarifeli yeni fiyat listesi
    Nevşin Mengü’den skandal: PKK/PYD elebaşı Salih Müslim’i yayına bağladı!
    Muhalifler Beşar Esad’ın uyuşturucu deposunu imha etti! Sadece Captagon değil: Metamfetamin, Viagralar, sahte dolarlar…
    Victor Osimhen için daha önce duyulmamış sözler! Transferde flaş hamle
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Fenerbahçe’de 2 yolcu! Şampiyon stoper için görüşmeler başlıyor
    Rekabet Kurulu’ndan Google’a 2.6 milyar TL’lik ceza