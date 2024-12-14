Pasaport yerine göz! Avrupa 2025 yılı itibaren yeni giriş-çıkış sistemine geçecek

Avrupa Birliği AB vatandaşı olmayanları tanımlamak için pasaport yerine yüz ve parmak izi taramaları kullanan Giriş/ Çıkış Sistemi (EES) adlı ayrı bir dijital izleme girişimi başlatmaya hazırlanıyor. Bu yeni güvenlik önleminin Kasım 2024'te yürürlüğe girmesi planlanmıştı ancak 2025 yılına ertelendi. Yeni sistem gezginlerin seyahatlerine başlamadan önce herhangi bir yere başvurmasını gerektirmiyor. Bunun yerine, gezginler sistemi kullanan 29 AB ülkesinden herhangi birine girdiklerinde kayıt altına alınacaklar. AB'nin seyahat bilgileri web sitesine göre , EES'nin amacı sınır geçişlerini modernize etmek ve pandemi sonrası seyahat talebiyle birlikte artan uzun göç hatlarını hızlandırmak.

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