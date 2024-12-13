Yurt dışında evlendik

Merkez Bankası'nın ödemeler dengesi verilerine göre; Türk vatandaşları yılın ilk 10 ayında yurt dışından 1 milyar 723 milyon dolarlık gayrimenkul alımı gerçekleştirdi. Gayrimenkul alımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.6 yükselirken, yıl sonunda geçen seneki 1 milyar 782 milyon dolarlık rekorun kırılması bekleniyor. Türk vatandaşları bugünkü kurla yılın ilk 10 ayında yurt dışındaki gayrimenkul alımlarına 61 milyar TL harcamış oldu. Yani yabancı ülkelerde emlak satın almak için günde ortalama 200 milyon TL harcandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN