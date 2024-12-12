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5 yıl sonra bir ilk! Merkez Bankası açıkladı: Cari denge 5 ay üst üste fazla verdi

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre Cari denge ekim ayında 1,88 milyar dolar fazla verdi. Cari denge haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında da fazla vermişti. Cari dengede 5 yıl sonra ilk kez üst üste beş ay fazla görüldü.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 10:12 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 10:46
5 yıl sonra bir ilk! Merkez Bankası açıkladı: Cari denge 5 ay üst üste fazla verdi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ekimde doğrudan yatırımlar kaynaklı 204 milyon dolar çıkış olurken, portföy yatırımlarında 587 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ekim 2024'te cari işlemler hesabı 1 milyar 880 milyon dolar fazla verdi.

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Buna göre, ekimde doğrudan yatırımlar kaynaklı 204 milyon dolar çıkış olurken, portföy yatırımlarında 587 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 642 milyon dolarlık net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 978 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

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Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 807 milyon dolar, 1 milyar 658 milyon dolar ve 1 milyar 622 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 97 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 295 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 403 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1 milyar 108 milyon dolar net artış oldu.

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Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 3 milyar 877 milyon dolar, 45 milyon dolar ve 312 milyon dolar net kullanım gerçekleşti.

Resmi rezervlerde bu ay 4 milyar 861 milyon dolar net artış kaydetti.

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:

2024 Ekim 2024 Ocak-Ekim
A- CARİ İŞLEMLER HESABI 1.880 -3.295
1. İhracat 23.388 212.301
2. İthalat 26.930 257.078
Mal Dengesi -3.542 -44.777
3. Hizmet Gelirleri 10.824 97.060
4. Hizmet Giderleri 4.374 43.065
Mal ve Hizmet Dengesi 2.908 9.218
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1.121 11.045
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 2.169 23.617
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi 1.860 -3.354
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 20 59
B. SERMAYE HESABI -7 -118
C. FİNANS HESABI -3.172 -18.868
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 974 5.201
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 770 8.459
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 4.863 21.474
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 5.450 33.492
11.1. Hisse Senetleri -642 -2.623
11.2. Borç Senetleri 6.092 36.115
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.390 19.147
12.1. Merkez Bankası 0 0
12.2. Genel Hükümet -4 15
12.3. Bankalar -202 11.850
12.4. Diğer Sektörler 2.596 7.282
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 5.179 22.739
13.1. Merkez Bankası -726 -9.233
13.2. Genel Hükümet 45 190
13.3. Bankalar 5.245 29.761
13.4. Diğer Sektörler 615 2.021
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 5.045 15.455
D. NET HATA VE NOKSAN -184 -14.732
GENEL DENGE -4.861 -723
E. REZERV VARLIKLAR 4.861 723
14. Resmi Rezervler 4.861 723
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0

5 YIL SONRA BİR İLK
Cari denge haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında da fazla vermişti. Cari dengede 5 yıl sonra ilk kez üst üste beş ay fazla görüldü. Cari denge 2019 yılında mayıs-kasım döneminde dört ay üst üste fazla vermişti.

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Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3.542 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6.450 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5.116 milyon ABD doları olmuştur.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1.048 milyon ABD doları net çıkış ve 20 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 204 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.

Portföy yatırımları 587 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 642 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 978 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

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Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1.807 milyon ABD doları, 1.658 milyon ABD doları ve 1.622 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 97 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 295 milyon ABD doları net azalış ve Türk lirası cinsinden 1.403 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1.108 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 3.877 milyon ABD doları, 45 milyon ABD doları ve 312 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 4.861 milyon ABD doları net artış olmuştur."

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