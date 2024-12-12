5 yıl sonra bir ilk! Merkez Bankası açıkladı: Cari denge 5 ay üst üste fazla verdi

Takvim Foto Arşiv
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 3 milyar 877 milyon dolar, 45 milyon dolar ve 312 milyon dolar net kullanım gerçekleşti.
Resmi rezervlerde bu ay 4 milyar 861 milyon dolar net artış kaydetti.
Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:
|
|
|2024 Ekim
|2024 Ocak-Ekim
|
|
|
|
|A-
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|1.880
|-3.295
|1.
|İhracat
|23.388
|212.301
|2.
|İthalat
|26.930
|257.078
|
|Mal Dengesi
|-3.542
|-44.777
|3.
|Hizmet Gelirleri
|10.824
|97.060
|4.
|Hizmet Giderleri
|4.374
|43.065
|
|Mal ve Hizmet Dengesi
|2.908
|9.218
|5.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|1.121
|11.045
|6.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|2.169
|23.617
|
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|1.860
|-3.354
|7.
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|20
|59
|B.
|SERMAYE HESABI
|-7
|-118
|C.
|FİNANS HESABI
|-3.172
|-18.868
|8.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|974
|5.201
|9.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|770
|8.459
|10.
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|4.863
|21.474
|11.
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|5.450
|33.492
|11.1.
|Hisse Senetleri
|-642
|-2.623
|11.2.
|Borç Senetleri
|6.092
|36.115
|12.
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|2.390
|19.147
|12.1.
|Merkez Bankası
|0
|0
|12.2.
|Genel Hükümet
|-4
|15
|12.3.
|Bankalar
|-202
|11.850
|12.4.
|Diğer Sektörler
|2.596
|7.282
|13.
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|5.179
|22.739
|13.1.
|Merkez Bankası
|-726
|-9.233
|13.2.
|Genel Hükümet
|45
|190
|13.3.
|Bankalar
|5.245
|29.761
|13.4.
|Diğer Sektörler
|615
|2.021
|
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|5.045
|15.455
|D.
|NET HATA VE NOKSAN
|-184
|-14.732
|
|GENEL DENGE
|-4.861
|-723
|E.
|REZERV VARLIKLAR
|4.861
|723
|14.
|Resmi Rezervler
|4.861
|723
|15.
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
5 YIL SONRA BİR İLK
Cari denge haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında da fazla vermişti. Cari dengede 5 yıl sonra ilk kez üst üste beş ay fazla görüldü. Cari denge 2019 yılında mayıs-kasım döneminde dört ay üst üste fazla vermişti.
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Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3.542 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6.450 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5.116 milyon ABD doları olmuştur.
Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1.048 milyon ABD doları net çıkış ve 20 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.
FİNANS HESABI
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 204 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.
Portföy yatırımları 587 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 642 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 978 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.
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Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1.807 milyon ABD doları, 1.658 milyon ABD doları ve 1.622 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.
Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 97 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.
Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 295 milyon ABD doları net azalış ve Türk lirası cinsinden 1.403 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1.108 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 3.877 milyon ABD doları, 45 milyon ABD doları ve 312 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.
Resmi rezervlerde bu ay 4.861 milyon ABD doları net artış olmuştur."