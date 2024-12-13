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SGK’dan geri ödeme müjdesi! "Diyabet sensörü" SGK'nin geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 yaş altı Tip 1 Diyabet hastalarının kan şekeri takibini yapabilmek için ihtiyaç duyduğu sensörlü şeker ölçüm cihazının, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödeme listesine dahil edildiğini açıkladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Aralık 2024
SGK’dan geri ödeme müjdesi! Diyabet sensörü SGK’nin geri ödeme listesine alındı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tip 1 diyabet hastası çocuklarda sürekli şeker takibine olanak sağlayan 'sensörlü glikoz izlem cihazlarının' geri ödeme kapsamına alındığını kaydetti. Düzenleme 28 bin diyabetli çocuğun yaşamını kolaylaştıracak. SUT tebliğindeki değişikliklere göre, SGK bazı ilaç ve tedavilere hem desteği artırdı hem de geri ödeme kapsamına aldı. Buna göre, kan bileşenleri ve hemodiyaliz tedavisinin SGK geri ödeme fiyatları yüzde 45 artırıldı. Kemik iliği nakli öncesi hazırlık sürecinde kullanılan ilacın hasta onay kuralı kaldırılarak ilaca erişim kolaylaştırıldı. Akciğer kanseri tedavisinde kullanılan akıllı ilaca hastaların daha erken dönemde erişimleri sağlandı. Ayrıca mitokondriyal sitopati (hücre yenilenememesi) hastalarına aylık 800 lira ödeme yapılmasına karar verildi.

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