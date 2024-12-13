Hepsiburada saatte 96 yeni müşteri kazandı

Hepsiburada, 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Temmuz-Eylül döneminde 207 bin müşteri kazanımıyla aktif müşteri sayısını 12.3 milyonun üzerine taşıyan Hepsiburada, böylece saatte 96 yeni müşteri kazanımı gerçekleştirmiş oldu. HepsiBurada, yılın ilk 9 ayında 98 milyon sipariş aldı. Enflasyondan arındırılmamış toplam satış hacmi ilk dokuz ayda yüzde 90.4 oranında artarken, bu oran enflasyondan arındırılmış verilere göre yüzde 17.4 oldu. Enflasyondan arındırılmış satış hacmi 122 milyar liraya ulaştı. Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, "Seneyi, toplam satış hacmimizde yaklaşık yüzde 75 oranında büyümeyle tamamlamayı bekliyoruz. Enflasyondan arındırıldığında yüzde 13 düzeyinde bir büyümeden bahsedebiliriz" dedi.

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