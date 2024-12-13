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Çok sosyaliz! Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye'deki sosyal medya hesabı sayısı belil oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de aktif 303 milyon sosyal medya hesabı bulunduğunu söyledi.Türkiye’de aktif 303 milyon sosyal medya hesabı bulunuyor. Günde ortalama 2 saat 37 dakika sosyal medyada geçiriliyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Aralık 2024
Çok sosyaliz! Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye’deki sosyal medya hesabı sayısı belil oldu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de aktif 303 milyon sosyal medya hesabı bulunduğunu söyledi. Dünyadaki popüler sosyal medya uygulamalarının Türkiye'deki kullanıcı sayısının önceki yıla oranla düşüş gösterdiğini belirten Uraloğlu, geçen yıl 22.7 milyon üyesi olan X platformunun Türkiye'deki kullanıcı sayısının yüzde 14.2 azalarak 19.5 milyona gerilediğine işaret etti. Uraloğlu, "Instagram kullanıcı sayısı yüzde 5 azalarak 53.8 milyona, Facebook kullanıcı sayısı yüzde 1.3 azalarak 34.3 milyona düştü. Buna karşın Tiktok'taki kullanıcı sayısı önceki yıla göre yüzde 9.3 artış göstererek 39 milyona ulaştı" dedi. Türkiye'de internette geçirilen zamanın günlük yaklaşık 7 saat olduğunu bildiren Uraloğlu, dünyada internet kullanıcılarının 2 saat 19 dakikayı, Türkiye'de ise günlük ortalama 2 saat 37 dakikayı sosyal medyada geçirdiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: "Dünya çapındaki sosyal medya kullanıcıları aylık olarak ortalama 6.8 sosyal medya platformu kullanıyorken, bu oran ülkemizde 7.5'tir. Dünya genelinde en çok kullanıcısı bulunan sosyal medya platformunun ise 3.7 milyarla Facebook olduğunu görüyoruz. Dünya genelinde ilk çeyrekte en fazla zaman geçirilen uygulama da 34 saat 15 dakikayla TikTok iken, bu süre Türkiye'de 30 saat 39 dakikadır."

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