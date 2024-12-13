Sanayide yeşil dönüşüm çağrısı

Koordınatörlüğünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında özel sektörün yeşil dönüşüme yönelik ürün veya süreç geliştirme faaliyetleri destekleniyor. Bu amaçla TÜBİTAK tarafından hayata geçirilen Sanayide Yeşil Dönüşüm programının 2024 yılı üçüncü çağrısı başvuruya açıldı. Çağrıya sunulacak projelerin daha önce üzerinde çalışma yapılmış Ar-Ge faaliyetlerinin devamı niteliğinde olması bekleniyor. TÜBİTAK-TEYDEB veya KOSGEB destekleri ile yürütülmüş, belirli bir aşamaya gelmiş ancak henüz ticarileştirilmemiş ve ticarileşmesi için üzerinde halen Ar-Ge çalışması yapılması gereken ürün veya hizmetleri içeren çalışmalar çağrı kapsamında bulunuyor. Bununla birlikte kuruluşların ulusal/uluslararası kaynaklarla ya da kendi finansal kaynakları ile belirli bir aşamaya getirdikleri yeşil dönüşüm odaklı Ar-Ge ve yenilik çalışmaları da yapılan ön çalışmaların projede belirtilmesi durumunda bu çağrı kapsamında değerlendirilebilecek.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Çağrıya KOBİ'ler ve büyük ölçekli kuruluşlar başvurabilecek. Ortaklı başvuru da yapılabilecek. Başvuru için son tarih ise 31 Ocak 2025 olacak. Prototip geliştirme ya da iyileştirme, validasyon ve sertifikasyon testleri, yerinde uygulama, ölçeklendirme, demonstrasyon ve saha denemeleri çalışmaları çağrı kapsamında bulunuyor. Destek süresi en fazla 24 ay, proje bütçesi üst limiti mikro/küçük ölçekli firmalar için 8.5 milyon lira, orta ölçekli firmalar için 13 milyon lira, büyük ölçekli firmalar için 25 milyon lira olarak belirlendi. Çağrı kapsamında sermaye şirketlerine en fazla yüzde 50'si geri ödenmek üzere faizsiz geri ödemeli destek sağlanacak. Destek oranı sırasıyla büyük ölçekli şirketler için yüzde 70, KOBİ'ler için yüzde 80, deprem bölgesindeki KOBİ'ler için yüzde 90 olarak açıklandı. Geri ödenecek desteğin bir kısmı hibe desteğine dönüştürülebilecek. Kullanılacak desteğin geri ödemesi proje bittikten 1 yıl sonra başlayacak.