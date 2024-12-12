Özel sektör eleman arıyor! Açık iş ve kayıtlı işsiz sayısı kasım ayında azaldı

İşkur iş arayanlarla iş verenleri buluşturmaya devam ediyor. Kurumun istatistik bültenine göre, İşkur aracılığıyla işe yerleştirilenlerin sayısı Kasım ayında 101 bin 771'yi bulurken, 11 ayda 1 milyon 302 bini aştı. Bu dönemde en fazla işe yerleştirme sektörler itibarıyla sanayi sektöründe 'imalat' alanında gerçekleşti. Mesleklere göre en fazla işe yerleştirme ise sırasıyla 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), turizm ve otelcilik elemanı ve reyon görevlisi' mesleklerinde oldu.

11 AYDA 948 BİN AÇIK İŞ

İşkur'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı Kasım ayında 169 bin 528, Ocak-Kasım döneminde ise 2 milyon 407 bin oldu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (948 bin 265 açık iş) imalat sanayii sektöründe oluşurken, meslekler itibariyle de 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), turizm ve otelcilik elemanı ve servis elemanı (garson)' mesleklerinde görüldü. İŞKUR aracılığıyla yıl başından bugüne kadar istihdam edilen kişi sayısı da 1 milyon 334 bini aştı. Halen İŞKUR'da başvuru alınan yaklaşık 80 bin aşkın açık iş bulunuyor. Açık işlerde ilk sırayı 18 bin 201 kişiyle beden işçiliği alırken, 3 bin 113 kişiyle temizlik görevlisi, bin 951 kişiyle makineci (dikiş), bin 370 kişiyle paketleme işçisi ve bin 256 kişiyle konfeksiyon işçisi takip ediyor. Gazaltı kaynakçısı, forklift operatörü, elektrikçi, mekanik bakım onarımcı ve CNC operatörü gibi ustalık gerektiren meslekler için verilen ilanlar da dikkat çekiyor.