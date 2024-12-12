Oltaya düşmeyin! HGS uygulaması hacklendi mi?

Anadolu Sigorta'nın ardından, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) uygulamasından gönderilen izinsiz bildirimler vatandaşlar arasında endişeye neden olurken, bildirimlerde küfürlü ifadelerin yanı sıra kripto para talebi de yer aldı. PTT de HGS mobil uygulamasının mesaj servisine yurt dışından izinsiz erişim gerçekleştiğini, herhangi veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durum yaşanmadığını bildirdi. Yaşananlarla ilgili hukuki süreç başlatılırken, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi de (USOM) harekete geçti. USOM'dan yapılan açıklama, söz konusu uygulamalar tarafından kullanılan ABD merkezli OneSignal bildirim hizmetine ait API anahtarlarının siber saldırganlar tarafından ele geçirildiğinin ve vatandaşlara yanıltıcı bildirimler gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi. OneSignal uygulamasına giriş yapmaya yetkili tüm hesapların parolalarının sıfırlanması ve API anahtarlarının değiştirilmesi istenirken, "Vatandaşlarımız bu ve benzeri oltalama içerikli mesajlara itibar etmesin, kripto para transferi gerçekleştirmesin" denildi. (Barış ŞİMŞEK)

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