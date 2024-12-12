Son veriler ışığında Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesine yönelik ihtimal yüzde 98'e yükseldi. (AA)



Avrupa borsalarında da dün pozitif bir seyir öne çıkarken, gözler bugün açıklanacak ECB'nin yılın son para politikası kararına çevrildi. KADEMELİ GEVŞETME DEVAM EDECEK

ECB'nin bugün açıklayacağı yılın son faiz kararında üç temel politika faizinde 25 baz puan daha indirime giderek para politikasını kademeli bir şekilde gevşetmeye devam etmesi bekleniyor.



Analistler, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin bankanın gelecek dönemde izleyeceği patika hakkında bilgi verebileceğini vurgulayarak, açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.



ECB'nin para politikasındaki gevşemenin bölge genelinde düşük seyreden imalat sanayi aktivitesinin sınırlı da olsa toparlanmasına destek olabileceği belirten analistler, bölge genelinde resesyon endişelerinin gündemde kalmayı sürdürdüğünü aktardı.



Bunlara ek olarak, İsviçre Merkez Bankasının (SNB) bugün açıklayacağı faiz kararında, politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 0,75'e çekeceği tahmin ediliyor.



Öte yandan, Avrupa Birliği (AB), çeşitli ekonomik programlarının finansmanı ve Ukrayna'nın desteklenmesinin devamı için 2025'te yaklaşık 160 milyar avroluk uzun vadeli tahvil ihraç edecek.



AB'nin tahvil ihraçlarıyla toplayacağı fonlar, AB'nin Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini azaltmayı amaçlayan programı, ekonomiyi güçlendirmeye yönelik girişimleri ve özellikle Ukrayna ile Batı Balkan ülkelerine desteğin sürdürülmesi gibi çeşitli alanlarda kullanılacak.



Söz konusu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,34 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,60 değer değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.



ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentiler paralel gerçekleşmesinin ardından artan risk iştahının etkisiyle Asya Bölgesinde pozitif bir seyir izlenirken, Güney Kore'deki siyasal krize yönelik haber akışı yakından takip ediliyor.



Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, bugün yaptığı açıklamada 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanının "idari eylem" olduğunu savunarak, azledilmesi ve yargılanması halinde buna karşı koyacağını bildirdi.



Bunun yanı sıra, Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Savunma Bakanlığı, Güney Kore'de 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanı sırasında "sıkıyönetim komutanı" olarak atanan Genel Kurmay Başkanı Park An-su'nun görevden alındığını açıkladı.



Analistler, bölgedeki gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, siyasal kriz sonrası finansal çevreler tarafından yapılan güven verici açıklamaların ülkede risk iştahının canlı kalmasını desteklediğini kaydetti.

ECB'nin bugün açıklayacağı yılın son faiz kararında üç temel politika faizinde 25 baz puan daha indirime giderek para politikasını kademeli bir şekilde gevşetmeye devam etmesi bekleniyor. (AA)



Ayrıca, Çin ve Tayvan arasında uzun bir süredir devam eden gerilim varlığını koruyor. Bugün, Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 34 askeri hava aracı ve 16 geminin tespit edildiği bildirildi.



Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 yükseldi.



Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kaybederek 10.058,47 puandan tamamlarken, bugün gözler ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerine çevrildi.



AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekim ayında 1 milyar 293 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.

Euro görseli. (Takvim.com.tr / Arşiv)

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 9 milyar 833 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.



Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylülde 2 milyar 988 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari açık ise 9 milyar 652 milyon dolar olmuştu.



Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 34,8656'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen üzerinde 34,8730 seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı, ABD'de ÜFE ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.150 ve 10.200 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı cari işlemler dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.15 Avro Bölgesi, aralık ayı ECB'nin faiz kararı

16.30 ABD, kasım ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN