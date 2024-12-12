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Lastik üreticilerine rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, otomotiv sektöründe lastik üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren 17 firma hakkında, rakipler arasında bilgi değişimi, rekabeti kısıtlayıcı anlaşma, satış fiyatının belirlenmesi, müşteri paylaşımı gibi rekabeti sınırlayıcı eylemlerde bulundukları iddiasıyla soruşturma başlattı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024
Lastik üreticilerine rekabet soruşturması

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Rekabet Kurulu, lastik üretimi ve dağıtımı alanlarında faaliyet gösteren 17 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Duyuruya göre, lastik üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında, rakipler arasında rekabete hassas bilgi değişimi, rekabeti kısıtlayıcı anlaşma, yeniden satış fiyatı belirleme, bayiler arasında bölge ve müşteri paylaşımı ile münhasırlık anlaşmaları yapılması ile bayilere getirilen rekabet etmeme yükümlülüğü bakımından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı. Kurul, bulguları ciddi ve yeterli buldu.

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