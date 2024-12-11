Çağdaş Cam halka arz kaç lot verir 2024? Çağdaş Cam halka arz fiyatı kaç TL? Hangi bankalardan yapılacak?

Türk cam sanayisinin önde gelen isimlerinden Çağdaş Cam, yatırımcıları için halka arz tarihini 11-12 Aralık 2024 olarak belirledi. Şirketin paylarının halka arz fiyatı ise 20 TL olarak açıklandı. Toplamda 31 milyon lira nominal değerli pay sermaye artırımı ile, 11 milyon lira nominal değerli pay ise ortak satış yolu ile satışa sunulacak. Bu halka arz ile birlikte, şirketin %25'i halka açılacak ve halka arzın toplam büyüklüğünün 840 milyon TL olması bekleniyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Halka Arz Lot Dağılımı
Yatırımcılar için önemli bir konu olan lot dağılımı, Çağdaş Cam'ın halka arzı için çeşitli miktarlarda belirlenmiş. Aşağıda, katılım sayısına göre pay dağılımı detaylı şekilde sıralanmıştır:
300 bin katılım: 140 Lot (~2800 TL)
700 bin katılım: 60 Lot (~1200 TL)
1.1 milyon katılım: 38 Lot (~760 TL)
1.5 milyon katılım: 28 Lot (~560 TL)
1.9 milyon katılım: 22 Lot (~440 TL)
2.3 milyon katılım: 18 Lot (~360 TL)
2.7 milyon katılım: 16 Lot (~320 TL)
3.1 milyon katılım: 14 Lot (~280 TL)
Bu dağılım, yatırımcıların ne kadar pay alacaklarını belirlemede önemli bir rol oynayacak. Katılımcılar, belirlenen limitler doğrultusunda işlem yapabilecekler.
(Takvim Foto Arşiv)
Çağdaş Cam'ın İş Faaliyeti
Çağdaş Cam, 1994 yılında kuruldu. Ömer Seyfettin Pirinç şirketin %40'ına, Serdar Raşit Pirinç, Betül Pirinç Yıldız ve Raşit Pirinç ise her biri %20'lik pay ile önemli hissedarlar arasında bulunuyor.