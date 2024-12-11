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Çağdaş Cam halka arz kaç lot verir 2024? Çağdaş Cam halka arz fiyatı kaç TL? Hangi bankalardan yapılacak?

Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret AŞ sermaye artırımı ve ortak satış yoluyla halk arzına çıkmaya hazırlanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketin halka arz başvurusunu onaylayarak Çağdaş Cam için yeni bir yatırım fırsatının kapılarını açtı. Şirket, mevcut sermayesini 137 milyon TL'den 168 milyon TL'ye çıkararak, bedelli sermaye artırımı ile önemli bir büyüme hedefliyor.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 10:41 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 10:41
Çağdaş Cam halka arz kaç lot verir 2024? Çağdaş Cam halka arz fiyatı kaç TL? Hangi bankalardan yapılacak?

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Türk cam sanayisinin önde gelen isimlerinden Çağdaş Cam, yatırımcıları için halka arz tarihini 11-12 Aralık 2024 olarak belirledi. Şirketin paylarının halka arz fiyatı ise 20 TL olarak açıklandı. Toplamda 31 milyon lira nominal değerli pay sermaye artırımı ile, 11 milyon lira nominal değerli pay ise ortak satış yolu ile satışa sunulacak. Bu halka arz ile birlikte, şirketin %25'i halka açılacak ve halka arzın toplam büyüklüğünün 840 milyon TL olması bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Halka Arz Lot Dağılımı

Yatırımcılar için önemli bir konu olan lot dağılımı, Çağdaş Cam'ın halka arzı için çeşitli miktarlarda belirlenmiş. Aşağıda, katılım sayısına göre pay dağılımı detaylı şekilde sıralanmıştır:

300 bin katılım: 140 Lot (~2800 TL)

700 bin katılım: 60 Lot (~1200 TL)

1.1 milyon katılım: 38 Lot (~760 TL)

1.5 milyon katılım: 28 Lot (~560 TL)

1.9 milyon katılım: 22 Lot (~440 TL)

2.3 milyon katılım: 18 Lot (~360 TL)

2.7 milyon katılım: 16 Lot (~320 TL)

3.1 milyon katılım: 14 Lot (~280 TL)

Bu dağılım, yatırımcıların ne kadar pay alacaklarını belirlemede önemli bir rol oynayacak. Katılımcılar, belirlenen limitler doğrultusunda işlem yapabilecekler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Çağdaş Cam'ın İş Faaliyeti

Çağdaş Cam, 1994 yılında kuruldu. Ömer Seyfettin Pirinç şirketin %40'ına, Serdar Raşit Pirinç, Betül Pirinç Yıldız ve Raşit Pirinç ise her biri %20'lik pay ile önemli hissedarlar arasında bulunuyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Katılım Endeksi ve Hangi Bankalarda Satılacak?

Çağdaş Cam halka arzı, katılım endeksine uygun olarak işlem görecek ve yatırımcılar için büyük bir fırsat sunacak. Halka arzda yer almak isteyen yatırımcılar çeşitli bankalar aracılığıyla başvurularını yapabilecekler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Halka arza Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, QNB Finansbank, Denizbank, Kuveyt Türk, Burgan Bank ve diğer tüm bankalar ile aracı kurumlar üzerinden, talep toplama tarihlerinde saat 10.30-13.00 arası talep girişi yapılabilecek. Halka arzda talep girişleri, halka arz sekmesinden değil; normal hisse alır gibi hisse menüsünden CGCAM.HE ya da CGCAM.H kodlu hisse seçilip alış emri girilerek yapılabilecek.

Not: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanız ve finansal danışmanınızla görüşmeniz önemlidir.

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