Çağdaş Cam halka arz kaç lot verir 2024? Çağdaş Cam halka arz fiyatı kaç TL? Hangi bankalardan yapılacak?

Çağdaş Cam halka arzı, katılım endeksine uygun olarak işlem görecek ve yatırımcılar için büyük bir fırsat sunacak. Halka arzda yer almak isteyen yatırımcılar çeşitli bankalar aracılığıyla başvurularını yapabilecekler.

Katılım Endeksi ve Hangi Bankalarda Satılacak?

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Halka arza Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, QNB Finansbank, Denizbank, Kuveyt Türk, Burgan Bank ve diğer tüm bankalar ile aracı kurumlar üzerinden, talep toplama tarihlerinde saat 10.30-13.00 arası talep girişi yapılabilecek. Halka arzda talep girişleri, halka arz sekmesinden değil; normal hisse alır gibi hisse menüsünden CGCAM.HE ya da CGCAM.H kodlu hisse seçilip alış emri girilerek yapılabilecek.

Not: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanız ve finansal danışmanınızla görüşmeniz önemlidir.