Kamuya kaynak 1.2 milyarlık! Sosyal Güvenlik Denetmenleri’nden özlük hakları için TBMM’ye mektup

Sosyal güvenlik sistemimizdeki kayıp kaçaklar son yıllarda yapılan çalışmalarla giderek azalıyor. Kayıt dışı istihdam azalırken, çalışanlar da güvenceye kavuşturuluyor. Yine gerçek maaşın gizlenerek devletten prim ve vergi kaçırılması da önleniyor. Kayıt dışı istihdam dışında sahte işyeri, sahte sigortalılık, muvazaalı boşanma, iş kazası ve gelir tespiti konularında rehberlik ve denetim yapan 2 bin 670 sosyal güvenlik denetmeni sahada görev yapıyor. Denetim sonuçlarına bakıldığında 2022 yılında 244 bin 866 denetim sonunda 1.1 milyar lira kamu zararı önlenirken, 2023 yılında bu rakam 1.2 milyar lirayı geçiyor. Denetmenleri özellikle özlük haklarının iyileştirilmesini bekliyor. Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Yönetim Kurulu da bu konuda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na bir mektup ile taleplerini iletti. Mektupta şu ifadeler yer aldı:

KOMİSYONA MEKTUP

"Sosyal güvenlik denetmenleri özlük hakları konusunda aynı ve/veya benzer işi yapanların çok gerisinde kalmıştır. Merkezi kadrolarda bulunan müfettiş, denetçi ve kontrolörlerin ek göstergesi 4200, makam tazminatı 2000, görev tazminatı 8000 ve özel tazminatı % 125- 180 arasında değişirken; sosyal güvenlik denetmenlerinin ek göstergesi 3600 ve özel hizmet tazminatları % 92-125 arasında değişmekte olup makam ve görev tazminatları bulunmamaktadır." Mektupta, kariyer uzmanlara ve 17 bin merkezi denetim elemanına yapılacak özlük iyileştirmelerine 2 bin 670 denetmenin de eklenmesi talep edildi.