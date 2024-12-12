Gabar'daki petrol keşfi 2. yılında! | Berat Albayrak "Bizzat yerinde inceledim" demişti! İşte bağımsız enerjinin üssü

YENİ YILDA YENİ REKORLAR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , Gabar'daki petrol keşfinin yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Bakan Bayraktar, "Bugün Gabar'da büyük keşfin yıl dönümü. Bir dönem 'Girilemez, gidilemez' denilen Gabar'ı adeta bir petrol üretim üssü haline dönüştürdük. Ülkemizin en kaliteli petrolünü Gabar'da üretir hale geldik. Bugün itibarıyla Gabar'da günlük üretimimiz 61 bin varilin üzerine çıktı. Kasım ayında Türkiye genelinde toplamda 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırarken bunun yarısını da Gabar'dan karşıladık. Yeni yıla da yeni rekorlarla gireceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Enerji alanında hem karada hem de denizde arama çalışmalarını sürdüren Türkiye, tam bağımsızlık yolunda önemli adımlar atıyor. Yurt içinin yanı sıra yurt dışında da sondaj çalışmaları ile arama faaliyetleri yürütülürken, Gabar'daki petrol keşfinin üzerinden 2 yıl geçti.

İLK ADIMLARI BERAT ALBAYRAK ATTI Enerji eski Bakanı Berat Albayrak 'ın 'Yerli Enerji' hamlesinin ardından yer altı kaynaklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla TPAO, yıllarca güvenlik gerekçesiyle çıkarılmayan yer altı kaynakları için önemli bir hamle başlattı.

Berat Albayrak'ın ʺBurası Çok Önemliʺ kitabından bir kesit (Takvim Foto Arşiv)



"ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için reform niteliğinde adımlar atan Berat Albayrak, 'Burası Çok Önemli' isimli kitabında, günlük 100 bin varillik petrol keşfinin hikayesini çarpıcı ifadelerle anlatıyor.

Burası Çok Önemli'nin 41. ve 50. sayfaları arasında Berat Albayrak, süreci ve yaşanan o gelişmeleri kaleme almıştı. İşte o dikkat çeken ifadeler:

Enerji en önemli meydan okuma alanı ise, bu alanın en zorlu kısmını hidrokarbon aramacılığı teşkil ediyor dersek yanlış olmaz. Dünyanın en büyük firmalarının, dev kamu şirketlerinin yer aldığı, küresel siyasette net belirleyici faktör olarak kabul edilen hidrokarbon aramacılığında gerçekten bir iddia ortaya koymak istiyorsanız, size dayatılan dar gömleği yırtmanız, bağımsızlığı hedefliyorsanız mutlaka ama mutlaka yeni bir oyun planı geliştirmeniz zaruridir. En başta da uzun yıllardır yabancı firmaların kazdığı kuyular, yaptığı sondajlar sonucunda bu ülkede olmadığını söyledikleri petrol ve gazın peşine bir de bizzat sizin düşmeniz ve bu hidrokarbon zenginliğine sahip olup olmadığınızı kendi gözlerinizle görmeniz gerekir.