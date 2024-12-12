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Gabar'daki petrol keşfi 2. yılında! | Berat Albayrak "Bizzat yerinde inceledim" demişti! İşte bağımsız enerjinin üssü

Gabar’daki petrol keşfinin 2. Yıl dönümünde paylaşım yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "girilemez" denilen Gabar'ın petrol üretim üssüne dönüştüğünü ifade edip üretimde 2025'te yeni rekorlar kırılacağını söyledi. Enerjide tam bağımsızlığın fitilini ateşleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde Berat Albayrak "Burası Çok Önemli" kitabında karadaki petrol için verilen mücadeleyi anlatmış ve "Efsaneleri gerçeğe çevirdik." ifadelerini kullanmıştı.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 11:52 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 13:16
Gabar’daki petrol keşfi 2. yılında! | Berat Albayrak Bizzat yerinde inceledim demişti! İşte bağımsız enerjinin üssü

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Enerji alanında hem karada hem de denizde arama çalışmalarını sürdüren Türkiye, tam bağımsızlık yolunda önemli adımlar atıyor. Yurt içinin yanı sıra yurt dışında da sondaj çalışmaları ile arama faaliyetleri yürütülürken, Gabar'daki petrol keşfinin üzerinden 2 yıl geçti.

YENİ YILDA YENİ REKORLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'daki petrol keşfinin yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Bakan Bayraktar, "Bugün Gabar'da büyük keşfin yıl dönümü. Bir dönem 'Girilemez, gidilemez' denilen Gabar'ı adeta bir petrol üretim üssü haline dönüştürdük. Ülkemizin en kaliteli petrolünü Gabar'da üretir hale geldik. Bugün itibarıyla Gabar'da günlük üretimimiz 61 bin varilin üzerine çıktı. Kasım ayında Türkiye genelinde toplamda 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırarken bunun yarısını da Gabar'dan karşıladık. Yeni yıla da yeni rekorlarla gireceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Gabar Petrol Keşfi (Takvim Foto Arşiv)Gabar Petrol Keşfi (Takvim Foto Arşiv)

İLK ADIMLARI BERAT ALBAYRAK ATTI
Enerji eski Bakanı Berat Albayrak'ın 'Yerli Enerji' hamlesinin ardından yer altı kaynaklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla TPAO, yıllarca güvenlik gerekçesiyle çıkarılmayan yer altı kaynakları için önemli bir hamle başlattı.

Berat Albayrak'ın ʺBurası Çok Önemliʺ kitabından bir kesit (Takvim Foto Arşiv)Berat Albayrak'ın ʺBurası Çok Önemliʺ kitabından bir kesit (Takvim Foto Arşiv)

"ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için reform niteliğinde adımlar atan Berat Albayrak, 'Burası Çok Önemli' isimli kitabında, günlük 100 bin varillik petrol keşfinin hikayesini çarpıcı ifadelerle anlatıyor.

Burası Çok Önemli'nin 41. ve 50. sayfaları arasında Berat Albayrak, süreci ve yaşanan o gelişmeleri kaleme almıştı. İşte o dikkat çeken ifadeler:

Enerji en önemli meydan okuma alanı ise, bu alanın en zorlu kısmını hidrokarbon aramacılığı teşkil ediyor dersek yanlış olmaz. Dünyanın en büyük firmalarının, dev kamu şirketlerinin yer aldığı, küresel siyasette net belirleyici faktör olarak kabul edilen hidrokarbon aramacılığında gerçekten bir iddia ortaya koymak istiyorsanız, size dayatılan dar gömleği yırtmanız, bağımsızlığı hedefliyorsanız mutlaka ama mutlaka yeni bir oyun planı geliştirmeniz zaruridir. En başta da uzun yıllardır yabancı firmaların kazdığı kuyular, yaptığı sondajlar sonucunda bu ülkede olmadığını söyledikleri petrol ve gazın peşine bir de bizzat sizin düşmeniz ve bu hidrokarbon zenginliğine sahip olup olmadığınızı kendi gözlerinizle görmeniz gerekir.

Şehit Aybüke Yalçın-1 Kuyusu (Fotoğraf: AA)Şehit Aybüke Yalçın-1 Kuyusu (Fotoğraf: AA)

ENERJİ KEŞİFLERİNİN SEYRİ ANLATILIYOR
Kitabın "Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak" başlıklı bölümünde Türkiye'nin denizlerde ve karalardaki enerji keşiflerini hikayesi detaylıca ele alınıyor.

İlgili bölümün 49. Sayfasında kara rezervlerinin aranması şu ifadelerle anlatılıyor; "Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık. Önce Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik. Dikkatiniz çekerim bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı."

Berat Albayrak'ın ʺBurası Çok Önemliʺ kitabından bir kesit (Takvim Foto Arşiv)Berat Albayrak'ın ʺBurası Çok Önemliʺ kitabından bir kesit (Takvim Foto Arşiv)

"BİZZAT SONDAJ BÖLGESİNE GİDİP ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİM"

Berat Albayrak kitabında, "Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık." ifadelerini kullanarak, "Önce, Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik. Dikkatinizi çekerim, bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı. Daha sonra, Hakkari Çukurca'da Irak sınırına 3 kilometre mesafede yani sınırın sıfır noktasında derin petrol sondajını başlattık. Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim. İlk derin sondaj için 4 bin 450 metrelik bir hedef koyduk. Yıllardır bu bölgedeki yeraltı kaynakları ile ilgili hep konuşulur, efsaneler, hikâyeler üretilirken biz sahaya indik ve ülkemiz tarihinde bu bölgedeki ilk derin sondajı başlatmış olduk. O gün atılan tohumlar Türkiye Petrolleri A.O.'yu bugün günde 60 bin varil petrol üreten bir şirket haline getirdi. İnanıyorum ki karada da güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz." sözlerine yer veriyor.

Dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak. (Fotoğraf:AA)Dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak. (Fotoğraf:AA)

GÜNLÜK 100 BİN VARİLİ GEÇECEK
Efsaneleri gerçeğe çevirdiklerini belirten Albayrak, "Yıllardır bu bölgedeki yeraltı kaynaklarıyla ilgili hep konuşulur, efsaneler, hikayeler üretilirken, biz sahaya indik ve ülkemiz tarihinde bu bölgedeki ilk derin sondajı başlatmış olduk. O gün atılan tohumlar Türkiye Petrolleri A.O'yu bugün günde 60 bin varil petrol üreten bir şirket haline getirdi. İnanıyorum ki karada da güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz" ifadeleri yer alıyor.

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BARUT DEĞİL PETROL KOKUYOR
Bir dönem terör olayları nedeniyle gidilemeyen Şırnak'ın Gabar Dağı'ndaki petrol keşfini yaklaşık 2,5 yıl önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilmişti.

Dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak. (Fotoğraf:AA)Dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak. (Fotoğraf:AA)

Yüksek oranda petrol olduğu tespit edilen Gabar'da ilk olarak bulunan petrol sahasına Şehit Esma Çevik ismi verildi. Burada petrol çıkarma çalışmaları gece-gündüz demeden devam ederken, ikinci müjde yine Başkan Erdoğan tarafından verildi. Bulunan ikinci petrol sahasına ise, Şehit Aybüke Yalçın'ın adı verildi.

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GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞILDI
Petrol üretimi istenilen seviyeye çıkınca Enerji ve Tabii Bakanlığı tarafından kurulan Şırnak TPAO Müdürlüğü, gece-gündüz demeden çalışıp iki sahada 40 kuyu açtı.

Berat Albayrak'ın yazdığı 'Burası Çok Önemli' isimli kitabı.Berat Albayrak'ın yazdığı 'Burası Çok Önemli' isimli kitabı.



İşçisinden, mühendisine büyük bir özveri ortaya konularak günlük petrol üretimi 50 bin varile yükselirken, bölgenin güvenliğini ise asker, korucu ve İHA'lar (İnsansız Hava Aracı) sağladı.

Gabar'daki Esma Çevik ve Aybüke Yalçın petrol sahaları, Türkiye'de günlük 110 bin varil petrol üretiminin yarısını karşılayacak seviyeye yükselirken, TPAO büyük bir başarıya imza attı.

Berat Albayrak imzalı bağımsızlık politikasının meyveleri! Türkiye petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde artık Avrupa ikincisiBerat Albayrak imzalı bağımsızlık politikasının meyveleri! Türkiye petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde artık Avrupa ikincisi
Berat Albayrak imzalı bağımsızlık politikasının meyveleri! Türkiye petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde artık Avrupa ikincisi

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