Resmi Gazete’de yayımlandı! Havayolları artık uçuşa gecikenlere tazminat ödeyecek

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte değişiklik yaptı. Bu değişiklik ile birlikte rötar yapan havayolu şirketleri yolcularına tazminat ödeyecek. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre; uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle tehir edilmesi ve yolcunun planlanan son varış yerine 3 saat ve daha fazla sürede ulaştırılması halinde, havayolu şirketi belirlenen ücretleri yolcuya ödeyecek.

KİLOMETRE AYARI

Yolculara iç hat uçuşları için 100 euro, dış hat uçuşlarında ise bin 500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 euro, bin 500 ile 3 bin 500 kilometre arası uçuşlar için 400 euro, 3 bin 500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 euro verilecek. Tazminat alacaklarının TL cinsinden karşılığı hesaplanırken, tazminatın ödendiği güne ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacak.



HER YERDE FARKLI

ABD: Varış noktasına 1-2 (uluslararasında 1-4) saat sonra varacak ulaşım hizmeti ayarlanırsa, tek yön ücretinin en az yüzde 200'üne eşit tutar veya 775 dolar ödeniyor. Bu süre aşılırsa tazminat katlanıyor

BREZİLYA: Havayolu şirketi yolculara gerekli desteği sunamazsa 10 bin Brezilya Reali (yaklaşık 1.630 dolar) tazminat talep edilebiliyor.



NEREDE NE KADAR?

Ülke 1.500 km altı 1.500-3.500 km 3.500 km üstü

Türkiye 250 euro 400 euro 600 euro

Avrupa Birliği 250 euro 400 euro 600 euro

Birleşik Krallık 220 sterlin 350 sterlin 600 sterlin