Memurlara finansal okuryazarlık eğitimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile yaptığı iş birliği sonucu memurlar 'finansal okuryazarlık' eğitimi alacak. SPK koordinasyonunda başlatılan eğitimler sanayicilerden kadın girişimcilere kadar birçok kesime yönelik sürerken; memurlar da kapsama 'zorunlu' olacak şekilde dahil edilecek. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları ile iş birliği kapsamında "www. finansalokuryazarlik.gov.tr" adresindeki içerikler paylaşılarak, platformdaki videolar 4.3 milyon memura sunulacak.