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Memurlara finansal okuryazarlık eğitimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile yaptığı iş birliği sonucu memurlara "finansal okuryazarlık" eğitimi zorunluluğu geliyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024
Memurlara finansal okuryazarlık eğitimi

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Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile yaptığı iş birliği sonucu memurlar 'finansal okuryazarlık' eğitimi alacak. SPK koordinasyonunda başlatılan eğitimler sanayicilerden kadın girişimcilere kadar birçok kesime yönelik sürerken; memurlar da kapsama 'zorunlu' olacak şekilde dahil edilecek. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları ile iş birliği kapsamında "www. finansalokuryazarlik.gov.tr" adresindeki içerikler paylaşılarak, platformdaki videolar 4.3 milyon memura sunulacak.

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