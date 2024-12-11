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İstihdam rekoru! İşsizlik oranı ekimde yükseldi

İşsizlik oranı Ekim'de bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 8.8'e yükselirken, Mayıs 2023'ten bu yana tek hanede kalmaya devam etti. Genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak yüzde 16.6'ya geriledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024
İstihdam rekoru! İşsizlik oranı ekimde yükseldi

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İşsizlik oranı Ekim'de bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 8.8'e yükselirken, Mayıs 2023'ten bu yana tek hanede kalmaya devam etti. Genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak yüzde 16.6'ya geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı 1 ayda 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 binle tarihin en yüksek seviyesine çıktı. İşgücüne katılım oranında yüzde 54.7 ile, istihdam oranında da yüzde 49.9 ile rekora imza atıldı. İşgücü de ilk kez 36 milyonu aştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İstihdam dostu politikalar ve reel ekonomiyi güçlendiren adımlarımızın kazanımları sayesinde istihdamımız artmaya devam ediyor" dedi.

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