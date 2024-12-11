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Bir dünya kazanç! Taylor Swift servetine servet katacak

Ünlü şarkıcı Taylor Swift, 5 kıtayı kapsayan dünya turnesinde 21 ayda 149 konser verdi. 2 milyar dolar hasılat elde etti. Turne kazancında şampiyon oldu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024
Bir dünya kazanç! Taylor Swift servetine servet katacak

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Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in büyük ses getiren Eras turnesi sona erdi. Swift, 21 ay süren turne boyunca 5 kıtada 149 konser verdi. 2023'ün Mart ayında başlayan turne, Kanada'nın Vancouver kentinde final yaptı. Swift'in konserlerinden kazandığı para ise dudak uçuklattı. Turne kapsamında ortalama konser bileti fiyatı 204 dolar olarak açıklanırken, Swift 2 milyar dolarlık hasılatla tüm zamanların en yüksek kazancına sahip turnesini gerçekleştirdi. Bugüne kadar listenin ilk sırasında halihazırda devam eden Coldplay'in Music of the Spheres World Tour turnesi yer alıyordu. Bu turnenin hasılatı da 1 milyar doları geçti.

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