Türk Telekom’dan GSMA çıkarması

Türk Telekom, dünya çapında mobil iletişim girişimlerinden GSMA'in İklim Eylem Görev Gücü'ne dahil olduğunu açıkladı. Şirket bu üyelik kapsamında dünya çapında yayımlanacak ve mobil operatörlerin iklim ile ilgili hedeflerde ilerlemelerini ortaya koyan GSMA Mobile Net Zero 2025 Raporu'nda yer alacak.

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, "Hedefimiz, 2020 baz yılına göre 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızı yüzde 45 oranında azaltmak ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak. Bu kapsamda dijitalleşmenin gücünü, iklim değişikliğiyle mücadelede yenilikçi çözümler üretmek için kullanmaya devam edeceğiz" dedi.