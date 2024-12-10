10 Aralık asgari ücret toplantısı saat kaçta, hangi kanalda? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman yapılacak?

(Takvim Foto Arşiv) İlk Toplantının Detayları Toplantının bugün öğle saatlerinde başlaması bekleniyor. Geçmiş yıllardaki teamüllere göre, komisyon aralık ayında toplam dört kez bir araya geliyor. İlk toplantıda taraflar, 2024 yılı ekonomik verilerini değerlendirerek taleplerini dile getirecek. Türk-İş heyetine Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. İşçileri ise aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven temsil edecek.

(Takvim Foto Arşiv) Mevcut Asgari Ücret ve İşveren Maliyeti Halihazırda bir işçi için aylık brüt asgari ücret 20.002,50 TL, net ücret ise kesintiler sonrası 17.002,12 TL olarak uygulanıyor. İşveren için toplam maliyet ise 23.502,94 TL olarak hesaplanıyor. Bu tutar, sosyal güvenlik primi ve işveren işsizlik sigorta fonu gibi ek maliyetleri de içeriyor.

(Takvim Foto Arşiv) Yeni Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? Aralık ayı boyunca yapılacak üç toplantının ardından, komisyonun ay sonuna kadar yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor. 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak rakam, milyonlarca çalışanın yanı sıra ekonominin genel dengeleri açısından da büyük önem taşıyor. 2. toplantı tarihi henüz açıklanmadı. Detaylar geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır.