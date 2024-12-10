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10 Aralık asgari ücret toplantısı saat kaçta, hangi kanalda? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman yapılacak?

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren 2025 asgari ücret zammı için kritik süreç bugün başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla ilk toplantısını gerçekleştirecek. Zam oranlarına dair ilk ipuçlarının alınması beklenen toplantı büyük bir merakla bekleniyor.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 06:35 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 07:02
10 Aralık asgari ücret toplantısı saat kaçta, hangi kanalda? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman yapılacak?

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2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret miktarını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün gerçekleştiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri bir araya gelecek. Gözler, milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren bu toplantının sonucunda.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

10 Aralık asgari ücret toplantısı saat kaçta, hangi kanalda?

Asgari ücret toplantısının saati henüz bilinmiyor. Toplantı ile ilgili açıklamalar A Haber ekranlarında yayınlanacak. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Yapısı

Komisyon yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplam 15 kişiden oluşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çağrılan toplantılarda, kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşitliği durumunda ise başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerli sayılıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu yıl, işçi tarafını en fazla üyeye sahip konfederasyon olması nedeniyle TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Masada dört işçi, talepleri doğrudan dile getirmek üzere yer alacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İlk Toplantının Detayları

Toplantının bugün öğle saatlerinde başlaması bekleniyor. Geçmiş yıllardaki teamüllere göre, komisyon aralık ayında toplam dört kez bir araya geliyor. İlk toplantıda taraflar, 2024 yılı ekonomik verilerini değerlendirerek taleplerini dile getirecek.

Türk-İş heyetine Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. İşçileri ise aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven temsil edecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Mevcut Asgari Ücret ve İşveren Maliyeti

Halihazırda bir işçi için aylık brüt asgari ücret 20.002,50 TL, net ücret ise kesintiler sonrası 17.002,12 TL olarak uygulanıyor. İşveren için toplam maliyet ise 23.502,94 TL olarak hesaplanıyor. Bu tutar, sosyal güvenlik primi ve işveren işsizlik sigorta fonu gibi ek maliyetleri de içeriyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yeni Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak?

Aralık ayı boyunca yapılacak üç toplantının ardından, komisyonun ay sonuna kadar yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor. 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak rakam, milyonlarca çalışanın yanı sıra ekonominin genel dengeleri açısından da büyük önem taşıyor.

2. toplantı tarihi henüz açıklanmadı. Detaylar geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır.

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