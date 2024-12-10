10 Aralık asgari ücret toplantısı saat kaçta, hangi kanalda? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman yapılacak?

2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret miktarını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün gerçekleştiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri bir araya gelecek. Gözler, milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren bu toplantının sonucunda.
(Takvim Foto Arşiv)
10 Aralık asgari ücret toplantısı saat kaçta, hangi kanalda?
Asgari ücret toplantısının saati henüz bilinmiyor. Toplantı ile ilgili açıklamalar A Haber ekranlarında yayınlanacak. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Yapısı
Komisyon yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplam 15 kişiden oluşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çağrılan toplantılarda, kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşitliği durumunda ise başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerli sayılıyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Bu yıl, işçi tarafını en fazla üyeye sahip konfederasyon olması nedeniyle TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Masada dört işçi, talepleri doğrudan dile getirmek üzere yer alacak.