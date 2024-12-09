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9 Aralık piyasalarda gün sonu: BIST 100 yükseldi mi? En çok işlem gören hisse...

9 Aralık'ta en düşük 10.149,91 puanı, en yüksek 10.262,28 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,75 artışla 10.257,39 puandan tamamladı. İşte altın, döviz ve BIST 100 endeksinde son durum...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 18:57 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 18:57
9 Aralık piyasalarda gün sonu: BIST 100 yükseldi mi? En çok işlem gören hisse...

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 176,39 puan artarak 10.257,39 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 93,96 puan ve yüzde 0,93 artışla 10.174,96 puandan başladı.

9 Aralık piyasalarda gün sonu. (Takvim.com.tr foto arşiv)9 Aralık piyasalarda gün sonu. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Gün içinde en düşük 10.149,91 puanı, en yüksek 10.262,28 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,75 artışla 10.257,39 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,56, sanayi endeksi yüzde 2,77, teknoloji endeksi yüzde 0,41 ve hizmetler endeksi yüzde 0,87 değer kazandı.

9 Aralık piyasalarda gün sonu. (Takvim.com.tr foto arşiv)9 Aralık piyasalarda gün sonu. (Takvim.com.tr foto arşiv)

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 186,51 puan ve yüzde 1,68 kazançla 11.275,53 puandan kapandı.

9 Aralık piyasalarda gün sonu. (Takvim.com.tr foto arşiv)9 Aralık piyasalarda gün sonu. (Takvim.com.tr foto arşiv)

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 79'u prim yaptı, 18'i geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

9 Aralık piyasalarda gün sonu. (Takvim.com.tr foto arşiv)9 Aralık piyasalarda gün sonu. (Takvim.com.tr foto arşiv)

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 675 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 675 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 3 milyon 30 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,29, bileşik getirisi de yüzde 41,95 seviyesinde gerçekleşti.

9 Aralık piyasalarda gün sonu. (Takvim.com.tr foto arşiv)9 Aralık piyasalarda gün sonu. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,7255 lira, satışta 34,8647 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,6764 lira, satışta 34,8154 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0570, sterlin/dolar paritesi 1,2780 ve dolar/yen paritesi 151,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,1 artışla 72,4 dolardan işlem görüyor.

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