9 Aralık piyasalarda gün sonu. (Takvim.com.tr foto arşiv)

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 79'u prim yaptı, 18'i geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.