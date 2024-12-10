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Pazarlık "zam"anı! Gözler asgari ücrette: Artış için ilk görüşme bugün I Taraflar ne söylüyor?

Yeni asgari ücret için ilk toplantı bugün yapılacak. Çalışan-çalışmayan hemen herkesi etkileyecek asgari ücret için artış tahminleri yüzde 25’ten başlıyor, yüzde 44’e kadar çıkıyor.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024
Pazarlık zamanı! Gözler asgari ücrette: Artış için ilk görüşme bugün I Taraflar ne söylüyor?

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2025'te geçerli olacak asgari ücret için kollar sıvandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise hemen herkesi ilgilendiren yeni ücreti belirlemek için çalışmalara bugün başlıyor. İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Gözler asgari ücrette: Artış için ilk görüşme bugün I Taraflar ne söylüyor? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Gözler asgari ücrette: Artış için ilk görüşme bugün I Taraflar ne söylüyor? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

TARAFLAR NE DİYOR?
Toplantıda işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını TİSK temsil edecek. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak. Ağar'ın başkanlığındaki işçi heyetinde bu yıl aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayolları'nda taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven bulunacak. TÜRK-İŞ, yeni asgari ücrete dair talebini henüz kamuoyuyla paylaşmadı. Ancak TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay "Hedef enflasyon mu, gerçekleşen enflasyon mu deniliyor. İkisine de katılmıyorum" şeklinde açıklama yaptı. TİSK ise yeni asgari ücretin dengeli, istihdamı ve rekabet gücünü koruyucu bir seviyede olması gerektiği görüşünde.

Gözler asgari ücrette: Artış için ilk görüşme bugün I Taraflar ne söylüyor? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Gözler asgari ücrette: Artış için ilk görüşme bugün I Taraflar ne söylüyor? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

HANGİ ORANLAR MASAYA GELECEK?
Asgari ücret zammı için yüzde 25'ten başlayarak farklı artış senaryoları konuşuluyor. Ancak bu oranın üstüne çıkılması kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyor. Halen net 17 bin 2 lira olan asgari ücret eğer artış yüzde 25 olursa 21 bin 252 liraya ulaşacak. Bu orana göre asgari ücretin brütü 25 bin 3 liraya çıkarken, işverene maliyeti 29 bin 378 lira seviyesinde gerçekleşecek.

Gözler asgari ücrette: Artış için ilk görüşme bugün I Taraflar ne söylüyor? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Gözler asgari ücrette: Artış için ilk görüşme bugün I Taraflar ne söylüyor? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Yüzde 30'luk bir artış durumunda asgari ücretin neti 22 bin 102, brütü 26 bin 3, işverene maliyeti 30 bin 553 lira seviyesine ulaşacak. Asgari ücret yüzde 35'lik zam kararı alınması halinde ise 23 bin liraya dayanacak. Neti 22 bin 952, brütü 27 bin 3 lira olurken, işverene maliyeti de 31 bin 728 liraya çıkacak. Merkez Bankası'nın yüzde 44 olan yıl sonu TÜFE tahmininin asgari ücrete yansıtılması halinde de işçilerin eline 25 bin 483 lira geçecek. Bu durumda asgari ücretin brütü 28 bin 803, işverene maliyeti de 33 bin 844 liraya yükselecek.

Gözler asgari ücrette: Artış için ilk görüşme bugün I Taraflar ne söylüyor? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Gözler asgari ücrette: Artış için ilk görüşme bugün I Taraflar ne söylüyor? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

KARAR NASIL VERİLECEK?
İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilcinin yer aldığı komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Gözler asgari ücrette: Artış için ilk görüşme bugün I Taraflar ne söylüyor? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Gözler asgari ücrette: Artış için ilk görüşme bugün I Taraflar ne söylüyor? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

6.6 MİLYON KİŞİ ALIYOR
Türkiye'de yaklaşık 6.6 milyon çalışan, asgari ücretle geçimini sağlıyor ve yaklaşık 5.8 milyon kişi maaşını asgari ücretin 1 ila 2 katı arasında alıyor. 2.1 milyon çalışan ise maaşını asgari ücretin 2 ila 3 katı düzeyinde alıyor.

Artış formüllerine göre asgari ücret (Takvim Gazetesi)Artış formüllerine göre asgari ücret (Takvim Gazetesi)

ARTIŞ FORMÜLLERİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET

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