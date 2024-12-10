Pazarlık zamanı! Gözler asgari ücrette: Artış için ilk görüşme bugün I Taraflar ne söylüyor?

Yüzde 30'luk bir artış durumunda asgari ücretin neti 22 bin 102, brütü 26 bin 3, işverene maliyeti 30 bin 553 lira seviyesine ulaşacak. Asgari ücret yüzde 35'lik zam kararı alınması halinde ise 23 bin liraya dayanacak. Neti 22 bin 952, brütü 27 bin 3 lira olurken, işverene maliyeti de 31 bin 728 liraya çıkacak. Merkez Bankası'nın yüzde 44 olan yıl sonu TÜFE tahmininin asgari ücrete yansıtılması halinde de işçilerin eline 25 bin 483 lira geçecek. Bu durumda asgari ücretin brütü 28 bin 803, işverene maliyeti de 33 bin 844 liraya yükselecek.

Gözler asgari ücrette: Artış için ilk görüşme bugün I Taraflar ne söylüyor? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Gözler asgari ücrette: Artış için ilk görüşme bugün I Taraflar ne söylüyor? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) KARAR NASIL VERİLECEK? İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilcinin yer aldığı komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Gözler asgari ücrette: Artış için ilk görüşme bugün I Taraflar ne söylüyor? (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)



6.6 MİLYON KİŞİ ALIYOR

Türkiye'de yaklaşık 6.6 milyon çalışan, asgari ücretle geçimini sağlıyor ve yaklaşık 5.8 milyon kişi maaşını asgari ücretin 1 ila 2 katı arasında alıyor. 2.1 milyon çalışan ise maaşını asgari ücretin 2 ila 3 katı düzeyinde alıyor.

Artış formüllerine göre asgari ücret (Takvim Gazetesi)

ARTIŞ FORMÜLLERİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET

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