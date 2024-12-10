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Kripto paraya 2. düzenleme! Finansal okuryazarlık müfredata mı giriyor? SPK Başkanı detayları açıkladı

"Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi"nde konuşan SPK Başkanı İbrahim Gönül, Meclis’ten geçen kripto para yasasında ikinci düzenleme sinyali verirken finansal okuryazarlığın da eğitim müfredatına girmesi konusunda çalışma yaptıklarını söyledi.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 15:15 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 15:25
Kripto paraya 2. düzenleme! Finansal okuryazarlık müfredata mı giriyor? SPK Başkanı detayları açıkladı

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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi"nde konuşan SPK Başkanı İbrahim Gönül, etkinliğin önemine işaret etti.

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Bu yılki teması, "Üçüz (Dijital, Yeşil ve Toplumsal) Dönüşümün Kesişim Noktası: Sermaye Piyasaları" olarak belirlenen etkinlik çerçevesinde ele alınacak konuların sektöre yol göstereceğini dile getiren Gönül, sürdürülebilirliğin birkaç senedir kendilerinin de çalıştığı önemli konulardan biri olduğunu söyledi.

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KRİPTO PARAYA 2. DÜZENLEME

Gönül, 2022'den sonra gelişen teknolojilere ve gelecek tüm yeni trendlere uyum sağlamaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Haziran ayında Kripto Yasası Meclis'ten geçti ve bu büyük sorumluluk Kurulumuza verildi. Biz de bunun için ikincil düzenlemeleri çok yakında yayınlayacağız, bu da artık düzenli bir şekilde hayatımızda devam edecek. Dijital dönüşüm dediğimiz zaman sadece kripto veya diğer finansal durumlara bakmamak lazım. Dijital dönüşümde finans aşamasında özellikle fintek'in gelecek yıllara damgasını vurmaya devam edeceğine inanıyoruz.

SPK Başkanı İbrahim Gönül (AA)SPK Başkanı İbrahim Gönül (AA)

FİNANSAL OKURYAZARLIK MÜFREDATA MI GİRİYOR?

"Finansal sistem sadece sürdürülebilirlikle devam etmeyecek aynı zamanda toplumsal etkinin yapılmasında çok önemli bir yer sağlayacaktır. Bu nedenle son dönemde özellikle finansal okuryazarlık konusunda Kurum çalışmalarımızı hızlandırdık. Mayıs ayında Bakanımız Mehmet Şimşek'in katılımıyla SPK olarak bir Finansal Okuryazarlık Platformu'nu hayata aldık. Bunu hayata aldıktan sonra hızla diğer kamu kurumlarıyla ortak çalışmalara girdik. Bizim için en önemli iki kesim olan kadınlarımız ve gençlerimiz için ilk protokolümüzü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla yaptıktan sonra yeni iş hayatına girecek kişiler için özellikle KOSGEB ve İŞKUR'la yaptığımız protokolleri de oldukça değerli görüyoruz. Finansal okuryazarlığın aynı zamanda tüm eğitim hayatımızda ilkokuldan başlayarak değil, daha öncesinden başlayarak verilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bunu sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Müfredatta da yer almasını umduğumuz finansal okuryazarlık çalışmalarımız il ziyaretlerimiz kapsamında öğrencilerle buluşarak devam ediyor."

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Gönül, platformu şu ana kadar 100 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği ve bunların sertifikalarını aldığı bilgisini paylaştı.

SPK Başkanı Gönül, "Artık finansal okuryazarlığı hem daha gençlere hem de ticaret hayatında olan, özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin sahiplerine yaymak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

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