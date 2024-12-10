Suriye ile "enerji" adımı atılacak mı? Bakan Alparslan Bayraktar işaret etti: Olağanüstü bir fırsat olabilir

Bayraktar, Suriye'nin Türkiye'den henüz enerji talebinde bulunmadığına işaret ederek, "Zaten bugün galiba bir kamuoyu oluşumu söz konusu olmuş. Henüz öyle bir şey yok ama bizim hazırlıklarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Katar gazı Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınabilir (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

KATAR GAZI SURİYE VE TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA!

Öte yandan ülkedeki yeni durumla birlikte geçmişte ortaya atılan Katar doğal gazının Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledilmesine yönelik bir çalışmaya da değinen Bayraktar şunları söyledi:

"Bütünlüğünü sağlamış, istikrarına kavuşmuş bir Suriye için niye olmasın? Olağanüstü bir fırsat olabilir. Ama tabii olursa o hattın güvenli olması lazım. Dolayısıyla inşallah öyle olur, temennimiz o. Öyle olursa üretecek çok proje var"