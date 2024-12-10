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Suriye ile "enerji" adımı atılacak mı? Bakan Alparslan Bayraktar işaret etti: Olağanüstü bir fırsat olabilir

Suriye'de yılardır halka zulmeden Beşşar Esad rejimi çöktü. Bölgede dengeler değişirken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'de mevcut durumda elektriğin büyük bir ihtiyaç olduğunu, Türkiye'nin Suriye'nin enerji ihtiyacına yönelik hazırlıklarının bulunduğunu ifade etti. Bakan Alparslan Bayraktar, Katar doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya transferine ilişkin projenin, Suriye'deki gelişmeler sonrası yeniden canlanma ihtimali ile ilgili "Bütünlüğünü sağlamış, istikrarına kavuşmuş bir Suriye için niye olmasın? Olağanüstü bir fırsat olabilir" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 12:42 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 12:42
Suriye ile enerji adımı atılacak mı? Bakan Alparslan Bayraktar işaret etti: Olağanüstü bir fırsat olabilir

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1963'te iktidara gelen Baas Partisi'nin 61 yıllık kanlı iktidarı 8 Aralık'ta çöktü.

Beşşar Esad, 2011'de başlayan halk hareketlerini bastırmaya çalışırken ülkeyi iç savaşa sürüklemişti. Rejimin çökmesiyle Esad, Rusya'ya kaçarken bölgede dengeler değişti. Suriye için yeni bir dönem başladı.

Suriyeliler, ülkelerindeki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından sevinç gösterisinde bulundu. (Fotoğraf: AA)Suriyeliler, ülkelerindeki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından sevinç gösterisinde bulundu. (Fotoğraf: AA)

TÜRKİYE'NİN SURİYE'NİN ENERJİ İHTİYACINA YÖNELİK HAZIRLIKLARI VAR
Yeniden inşa edilecek bölge için önemli meselelerden biri de enerji... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'de mevcut durumda elektriğin büyük bir ihtiyaç olduğunu, Türkiye'nin Suriye'nin enerji ihtiyacına yönelik hazırlıklarının bulunduğunu ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan BayraktarEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, Suriye'nin enerji ihtiyacına yönelik, "Elektrik çok büyük bir ihtiyaç. Altyapı, her şey, ne ararsan o yok. Dolayısıyla bu ihtiyaçların karşılanması için acaba enerjiyi bir araç haline dönüştürüp bunları nasıl yaparız ona bakmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Suriye'nin Türkiye'den henüz enerji talebinde bulunmadığına işaret ederek, "Zaten bugün galiba bir kamuoyu oluşumu söz konusu olmuş. Henüz öyle bir şey yok ama bizim hazırlıklarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Katar gazı Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınabilir (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Katar gazı Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınabilir (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

KATAR GAZI SURİYE VE TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA!
Öte yandan ülkedeki yeni durumla birlikte geçmişte ortaya atılan Katar doğal gazının Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledilmesine yönelik bir çalışmaya da değinen Bayraktar şunları söyledi:

"Bütünlüğünü sağlamış, istikrarına kavuşmuş bir Suriye için niye olmasın? Olağanüstü bir fırsat olabilir. Ama tabii olursa o hattın güvenli olması lazım. Dolayısıyla inşallah öyle olur, temennimiz o. Öyle olursa üretecek çok proje var"

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