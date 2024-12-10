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İstanbul Havalimanı'nda 3 pistte eş zamanlı iniş-kalkış yapılacak

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 17 Nisan 2025'te üç pistte aynı anda iniş-kalkış uygulamasını başlatacaklarını ve bunun Avrupa'da bir ilk olacağını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024
İstanbul Havalimanı’nda 3 pistte eş zamanlı iniş-kalkış yapılacak

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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 17 Nisan 2025'te üç pistte aynı anda iniş-kalkış uygulamasını başlatacaklarını belirterek, "Bu sistem, Avrupa'da bir ilk olacak" dedi.

Uraloğlu, piste ilişkin çalışmaların DHMİ bünyesinde sürdürüldüğünü bildirdi. Böylece, İstanbul Havalimanı'nda etkin ve dinamik bir kapasite yönetimi sağlayacaklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: "Bu sayede operasyonel sebepli gecikmeleri minimuma indireceğiz, ayrıca yakıt tasarrufu ve uçuş verimliliğini de maksimize edeceğiz. Yeni pistlerin hizmete alınmasıyla taksi süreleri başta olmak üzere birçok konuda hava trafik operasyonlarının verimliliği artacak."

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