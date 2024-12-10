Girişimcilere iş geliştirme desteği! Başvuru süreci başladı: Neler destekleniyor?

KOSGEB, girişimcilere desteğini tüm hızıyla sürdürüyor. Bu yıl güncellenen Girişimci Destek Programı kapsamında üçüncü dönem başvuruları alınıyor. İşini geliştirmek isteyen girişimciler, destekten yararlanmak için bu ay sonuna kadar başvuruda bulunabiliyor.

BİN 64 PROJEYE 1.5 MİLYAR TL

2024-2028 stratejileri doğrultusunda KOSGEB, Girişimci Destek Programı üst limitini 375 bin TL'den 2 milyon TL'ye çıkardı. 2024 yılı birinci dönem başvuruları 10 Mayıs-28 Haziran, ikinci dönem başvuruları ise 1-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. Birinci başvuru döneminde 521 projeye 715 milyon TL, ikinci dönemde ise 543 projeye 766 milyon TL olmak üzere, ilk iki dönemde toplamda bin 64 projeye 1 milyar 481 milyon TL tutarında destek veriliyor.

NELER DESTEKLENİYOR?

İş Geliştirme Desteği kapsamında girişimcilere 1.5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ekleniyor. Destek kapsamında işletmenin personel, makine-teçhizat ve kalıp, yazılım ve hizmet alımı (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları) giderlerine destek sağlanıyor.

FAİZ-KOMİSYON YOK

NACE Rev. 2'ye göre "İmalat, Telekomünikasyon, Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler, Bilgi Hizmet Faaliyetleri, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri" sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, İş Geliştirme Desteği'nden yararlanabiliyor. Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmıyor. İşletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlıyor.

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