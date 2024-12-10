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Fırsatçılara göz açtırılmayacak! Asgari ücret artışını fırsat görenlere karşı harekete geçildi

Asgari ücret artışını fırsat bilip fiyatları yükseltenlere karşı önlemler alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024
Fırsatçılara göz açtırılmayacak! Asgari ücret artışını fırsat görenlere karşı harekete geçildi

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Asgari ücret artışını fırsat bilip fiyatları artırmaya başlayanlara karşı harekete geçildi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin, işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını aşırı kâr hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da asgari ücretin gündeme gelmesiyle fiyatların şişirildiğini gördüklerini ve bunlara müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, "Ticaret, Çalışma ve Tarım bakanlıklarının denetim ekipleri koordineli şekilde görevlerini yapıyor. Perakende ticaretle iştigal eden sektör yetkililerinden iş birliği bekliyoruz" ifadesini kullandı.

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