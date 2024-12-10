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Ekmekle oynayana ceza! 17 un fabrikasına yaptırım geliyor

11 ilde 21 un fabrikası denetlendi, 17’si için inceleme başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024
Ekmekle oynayana ceza! 17 un fabrikasına yaptırım geliyor

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Ticaret Bakanlığı, 11 ilde 21 un fabrikasına yönelik denetimler sonucu 17 firmanın piyasa düzenlemelerine aykırı fiyat artışı gerçekleştirdiğini tespit ederek, gerekli yaptırımlar için süreç başlattı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, her bir firma için hazırlanan tutanakların firmaların savunmaları alındıktan sonra Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletileceği bildirildi. Kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucu, fahiş fiyat artışı yaparak piyasa düzenini bozduğu tespit edilenlere ivedilikle gerekli yaptırımların uygulanacağına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Piyasalarda şeffaflığı ve adaleti sağlamak, tüketicilerin korunmasını temin etmek ve haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Piyasa düzenine zarar veren davranışlara müsamaha göstermeyeceğiz."

Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Ekmeklik unda fahiş fiyat! 17 un markasına incelemeTicaret Bakanlığı düğmeye bastı! Ekmeklik unda fahiş fiyat! 17 un markasına inceleme
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Ekmeklik unda fahiş fiyat! 17 un markasına inceleme

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