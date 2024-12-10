Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ekim ayında bir önceki aya göre 61 bin kişi artarak 3 milyon 175 bin kişi oldu.

Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı. (Takvim.com.tr / Arşiv)

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,9

İstihdam edilenlerin sayısı ekim ayında bir önceki aya göre 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,9 oldu.

Bu oran erkeklerde yüzde 67,4 iken kadınlarda yüzde 32,8 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILIM ARTTI

İşgücü katılım, ekim ayında bir önceki aya göre 219 bin kişi artarak 36 milyon 146 bin kişiye çıktı.

İşgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 54,7 olarak gerçekleşti.