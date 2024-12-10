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Petrol üretiminde rekor: Yarısı Gabar'dan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kasımda toplam 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırıldığını, bu üretimin yarısının Gabar'dan karşılandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 10:38 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 10:43
Petrol üretiminde rekor: Yarısı Gabar’dan

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Enerji ve Bakanı Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Programı'na katıldı. Bakan Bayraktar burada yaptığı konuşmada, petrol üretiminde rekor kırıldığını belirterek, "Bugün itibarıyla Gabar'da günlük üretimimiz 61 bin varilin üzerine çıktı" dedi.

Şırnak Gabar Dağı bölgesi (AA)Şırnak Gabar Dağı bölgesi (AA)


KASIM AYINDA ÜRETİM REKORU

Petrol ve doğalgaz sektöründe ihtiyaç duyulan teknoloji ve ekipmanın üretim süreçlerinin yerlileştirilmesi hedefiyle düzenlenen Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler(PEMTEK) Programı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığı(TPAO) işbirliğinde, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Altı oturumda, Üretim Sahası, Sondaj ve Kuyu Tamamlama Servisleri ile Petrol Sektöründe Yapay Zeka ve Yazılım gibi başlıklarının ele alınacağı programda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bir konuşma yağtı. Bakan Bayraktar, "Bugün itibariyla Gabar'da günlük üretimimiz 61 bin varilin üzerine çıktı. Kasım ayında Türkiye genelinde toplamda 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırdık" dedi.

Şırnak Gabar Dağı bölgesindeki petrol üretim çalışmaları (AA)Şırnak Gabar Dağı bölgesindeki petrol üretim çalışmaları (AA)

YARISI GABAR'DAN

Bayraktar, kasımda toplam 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırıldığını, bu üretimin yarısının Gabar'dan karşılandığını bildirdi.

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