Borsa’ya Suriye etkisi! Şam düştü, çimento hisseleri tavan oldu

Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasının ardından, Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başladı. Suriye'nin yeniden inşasıyla Türk şirketlerin ihracatının artacağına yönelik beklentiler, inşaat, çimento ve demir çelik hisselerine güçlü yükseliş getirdi. Hisseler sabah açılışta tavan yaptı. Haftanın ilk işlem gününde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıranlar taş toprak, metal ana sanayi ve inşaat oldu. Endeks günü yüzde 1.75 yükselişle 10 bin 257 puandan tamamladı. Analistler, bölgenin inşası için aktif rol oynayacak şirketlerin hisse performanslarının yakından takip edileceğini aktardı.



REEL GETİRİDE BİRİNCİ

Kasım'da aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3.95, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2.35 oranlarıyla BIST 100 endeksinde görüldü. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat (brüt) yüzde 2.68, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0.77 reel getiri sağladı. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, YİÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27.37, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12.11 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.



GERİ DÖNÜŞ KİRALARI DÜŞÜRECEK

Suriye'de iç savaşın sona ermesiyle Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine muhtemel geri dönüşü kira fiyatlarını düşürecek. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, "Suriyelilerin Türkiye'ye göçü kiralık konuta talebi artırdı ve fiyatları yükseltti. Tersine göçün başlaması ise fiyatları düşürecek. Muhtemel tersine göç ile İstanbul'da 40 binden fazla kiralık konut arzı ortaya çıkabilir" dedi. Aşa, özellikle Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Bahçeşehir, Bağcılar ve Fatih gibi Suriyelilerin yoğun olduğu semtlerde fiyatların inmesini beklediklerini söyledi.

Yusuf ÖZDEMİR

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