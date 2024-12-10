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Bakan Işıkhan duyurdu: 1.3 milyon kişiye iş imkanı!

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde İŞKUR aracılığıyla 1 milyon 302 bin 700 kişinin işe yerleştirildiğini duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024
Bakan Işıkhan duyurdu: 1.3 milyon kişiye iş imkanı!

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Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla bu yıl Ocak-Kasım ayları arasında 1 milyon 302 bin 700 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini açıkladı.

Işıkhan, "Yenilikçi ve istihdam odaklı politikalarımızın olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. 2024 yılı Ocak- Kasım ayları arasında 1 milyon 302 bin 700 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 2 milyon 852 bin 458 bireysel görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca 2 milyon 406 bin 496 açık iş bulunmakta. İş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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