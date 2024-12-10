Bakan Işıkhan duyurdu: 1.3 milyon kişiye iş imkanı!

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla bu yıl Ocak-Kasım ayları arasında 1 milyon 302 bin 700 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini açıkladı.

Işıkhan, "Yenilikçi ve istihdam odaklı politikalarımızın olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. 2024 yılı Ocak- Kasım ayları arasında 1 milyon 302 bin 700 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 2 milyon 852 bin 458 bireysel görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca 2 milyon 406 bin 496 açık iş bulunmakta. İş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.