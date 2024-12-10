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ABD'de yıl boyunca en iyi yönetilen 250 şirket açıklandı! Apple birinci oldu, ilaç şirketleri düşüşte

ABD'de en iyi yönetilen 250 şirketin sıralandığı listede, müşteri ve çalışan memnuniyeti, inovasyon ve finansal güç gibi kriterler değerlendirildi. Apple, bu sıralamada birinci oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024
ABD’de yıl boyunca en iyi yönetilen 250 şirket açıklandı! Apple birinci oldu, ilaç şirketleri düşüşte

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ABD'de yıl boyunca en iyi yönetilen 250 şirket sıralandı. WSJ'de yer alan habere göre; müşteri, çalışan memnuniyeti, inovasyon, finansal güç gibi kategorilerin değerlendirildiği listede Apple birinci sırada yer aldı.

Apple'ı; Nvidia, Microsoft ve Intel takip ederken, Covid-19 salgınıyla bağlantılı yükselişin etkisini yitirmesiyle, birçok sağlık ve ilaç şirketi sıralamada geriledi. Pfizer 12'nci sıradan 45'inci, Eli Lilly 11'inci sıradan 35'inci sıraya düştü. Sıralamada büyük düşüşler yaşayanlar arasında Tesla ve Chevron da yer aldı. Tesla 103'üncü sıradan 199'uncu, Chevron 99'uncu sıradan 229'uncu sıraya geriledi.

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