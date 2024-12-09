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TCMB rezerv rekorunu açıkladı: Tüm zamanların en yüksek seviyesi

TCMB toplam rezervleri, 6 Aralık ile biten haftada 159,4 milyar dolara, swap hariç net rezervleri de 48,5 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 16:57 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 17:24
TCMB rezerv rekorunu açıkladı: Tüm zamanların en yüksek seviyesi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 6 Aralık ile biten haftada 159,4 milyar dolara, swap hariç net rezervleri de 48,5 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TOPLAM REZERVLER 159,4 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

TCMB analitik bilançosundan yapılan hesaplamalara göre, Merkez Bankasının toplam rezervleri, 6 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1,7 milyar dolar artarak 157,7 milyar dolardan 159,4 milyar dolara çıktı.

Swap hariç net rezervler de 2,6 milyar dolar artışla 45,9 milyar dolardan 48,5 milyar dolara yükseldi.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Böylece TCMB toplam rezervleri ve swap hariç net rezervleri, 6 Aralık haftasında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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