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2024'ün üçüncü çeyreğinde finans ve sigorta sektörleri büyümeye katkıda bulundu!

2024'ün üçüncü çeyreğinde finans ve sigorta sektörlerinin büyümeye katkısı arttı. TÜİK verilerine göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2024 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 2.1 oranında yükseldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Aralık 2024
2024’ün üçüncü çeyreğinde finans ve sigorta sektörleri büyümeye katkıda bulundu!

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2024'ün üçüncü çeyreğinde finans ve sigortanın büyümeye katkısı yükseldi. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2024 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 2.1 arttı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılı üçüncü çeyreğinde finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 6.2 büyüdü. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, finans ve sigorta sektörünün GSYH değeri üçüncü çeyrekte 375.7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bu yılın ilk çeyreğinde ise 337.4 milyar TL, ikinci çeyreğinde 367.2 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Finans ve sigorta sektörünün üçüncü çeyrekte GSYH içindeki payı ise yüzde 3.2 oldu. Yılın ilk çeyreğinde ise GSYH içindeki payı yüzde 3.8, ikinci çeyreğinde ise yüzde 3.7 olmuştu.

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