Trafikte yeni dönem başladı: Bunu yaptırmak artık zorunlu! Noterde satış işleminden önce...

Trafikte yeni dönem! Önce sigorta sonra ruhsat (AA)



ACENTEYE YÜK YOK

Acenteler açısından da herhangi bir ilave işlem yükümlülüğü olmayacağı belirtilen açıklamada, acentelerin aracın satışından sonra yalnızca eski poliçeyi iptal etmekle yükümlü olacağı, bu durumun iş yüklerinin hafiflemesini sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların poliçe düzenlendikten sonra araç ruhsatlarını alabileceği ancak, satış veya devir işlemi tamamlanmadığı takdirde, satış veya devir yoluyla aracı alacak kişi adına düzenlenen trafik sigortası poliçesinin, alıcının talebi üzerine iptal edileceği aktarıldı. İptal edilen poliçedeki tahsil edilen primler ise herhangi bir kesinti yapılmaksızın alıcıya iade edilecek.