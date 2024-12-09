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Trafikte yeni dönem başladı: Bunu yaptırmak artık zorunlu! Noterde satış işleminden önce...

Türkiye’de zorunlu trafik sigortasına ilişkin düzenlemelerde önemli bir değişiklik yapıldı. Artık noterlerde gerçekleştirilen araç satış işlemleri öncesinde yeni araç sahibinin kendi adına geçerli bir zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırması zorunlu hale geldi.

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Aralık 2024
Trafikte yeni dönem başladı: Bunu yaptırmak artık zorunlu! Noterde satış işleminden önce...

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Türkiye Sigorta Birliği (TSB), ikinci el araç alımlarında 15 günlük trafik sigortası süresinin 5 Aralık 2024'te sona erdiğini hatırlatarak, ikinci el araç alıcılarında satış işlemi gerçekleşmeden önce kendi adlarına geçerli bir zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmalarının zorunlu hale geldiğini duyurdu.

Trafikte yeni dönem! Önce sigorta sonra ruhsat (AA)Trafikte yeni dönem! Önce sigorta sonra ruhsat (AA)

TSB'den yapılan açıklamada, ikinci el araç alımlarında artık araç alıcılarının satış işleminden önce, kendi adlarına geçerli bir zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmış olmalarının zorunlu hale geldiği bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Trafikte yeni dönem! Önce sigorta sonra ruhsat (AA)Trafikte yeni dönem! Önce sigorta sonra ruhsat (AA)

"Sigorta poliçesi sisteme işlenmeden noterler tarafından satış işlemi gerçekleştirilemeyecektir. Bu düzenlemeye, sigorta sektörüne önemli katkılar sağlanacağı öngörülmektedir. Yeni düzenleme ile eski araç sahiplerinin, aracın satışından sonra 15 gün geçerli olan trafik sigortasından kaynaklanan ilave prim maliyetleri ortadan kaldırılacaktır.

Ayrıca, yeni alıcıların sigortasız trafikte olma olasılığı ortadan kaldırılacak ve eski araç sahibinin hakları korunacaktır. 5 Aralık'ta yürürlüğe girecek olan Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesinden hareketle, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı tarafından 'Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik'te değişiklik yapılmıştır."

Trafikte yeni dönem! Önce sigorta sonra ruhsat (AA)Trafikte yeni dönem! Önce sigorta sonra ruhsat (AA)

ACENTEYE YÜK YOK
Acenteler açısından da herhangi bir ilave işlem yükümlülüğü olmayacağı belirtilen açıklamada, acentelerin aracın satışından sonra yalnızca eski poliçeyi iptal etmekle yükümlü olacağı, bu durumun iş yüklerinin hafiflemesini sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların poliçe düzenlendikten sonra araç ruhsatlarını alabileceği ancak, satış veya devir işlemi tamamlanmadığı takdirde, satış veya devir yoluyla aracı alacak kişi adına düzenlenen trafik sigortası poliçesinin, alıcının talebi üzerine iptal edileceği aktarıldı. İptal edilen poliçedeki tahsil edilen primler ise herhangi bir kesinti yapılmaksızın alıcıya iade edilecek.

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