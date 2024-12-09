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Doğum hediyesi BES! 18 yaş altı BES aileler tarafından büyük ilgi görüyor

18 yaş altı BES aileler tarafından büyük ilgi görürken, kimi vatandaşlar da yakınlarına doğum hediyesi olarak yaptırıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Aralık 2024
Doğum hediyesi BES! 18 yaş altı BES aileler tarafından büyük ilgi görüyor

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Son yıllardaki teşviklerle cazibesi giderek artan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) şimdi de 18 yaş altı katılımlarla büyüyor. Ailelerin büyük ilgisini çeken 18 yaş altı BES kimi zaman doğum hediyesi olarak da yapılıyor.

BES ve OKS'deki toplam fon büyüklüğü 1 trilyon 142 milyar 237,6 milyon liraya yaklaşırken, katılımcı sayısı 17 milyona dayandı. BES'in 21'inci yılında ulaştığı bu seviye, Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sunarken, birikimlerin 308 milyar lirasının faizsiz fonlarda değerlendirildiği görülüyor. Aynı dönemde 18 yaş altı katılımcıların fon büyüklüğü 30.2 milyar liraya ulaştı.

Fon tutarının 24 milyar 770,7 milyon lirasını katılımcıların biriktirdiği fonlar oluştururken, devlet katkısı fon tutarı 5 milyar 442 milyon lira olarak gerçekleşti. Sisteme 1 milyon 362 bin 813 çocuk dahil olurken, en çok katılım 121 bin 302 ile sıfır yaşta görüldü. 31 Aralık 2023'ten 31 Ekim'e kadar geçen sürede 18 yaş altı uygulamasına 346 bin 772 kişi dahil olurken, fon büyüklüğü devlet katkısı dahil 17 milyar 742 milyon 296 bin lira artışla 30 milyar 212 milyon 767,4 bin liraya yükseldi.

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