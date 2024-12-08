Borsa 10 bini geçti! Borsada haftanın kazandıranları

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,44 değer kazanarak 10.081,00 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.573,86 ve en yüksek 10.098,10 puanı gördü. En çok yükselen hisse yüzde 37,64 ile Peker Gayrimenkul oldu. Peker'i, yüzde 15,13 ile Coca- Cola İçecek, yüzde 13,93 ile Anadolu Efes izledi. En çok değer kaybedenler yüzde 7 ile Yeo Teknolojii, yüzde 5,41 ile Kontrolmatik, yüzde 4,91 ile Batıçim oldu. Külçe altının gram fiyatı 2 bin 951 liraya düştü. Doların fiyatı ise yüzde 0.24 artışla 34,7800 TL'ye çıkmış oldu.

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