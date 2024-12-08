SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Borsa 10 bini geçti! Borsada haftanın kazandıranları

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,44 değer kazanarak 10.081,00 puandan tamamladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Aralık 2024
Borsa 10 bini geçti! Borsada haftanın kazandıranları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,44 değer kazanarak 10.081,00 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.573,86 ve en yüksek 10.098,10 puanı gördü. En çok yükselen hisse yüzde 37,64 ile Peker Gayrimenkul oldu. Peker'i, yüzde 15,13 ile Coca- Cola İçecek, yüzde 13,93 ile Anadolu Efes izledi. En çok değer kaybedenler yüzde 7 ile Yeo Teknolojii, yüzde 5,41 ile Kontrolmatik, yüzde 4,91 ile Batıçim oldu. Külçe altının gram fiyatı 2 bin 951 liraya düştü. Doların fiyatı ise yüzde 0.24 artışla 34,7800 TL'ye çıkmış oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Beşar Esad rejimi düştü! Suriye halkı katil oğlu katile tekmeyi BAAS’tı | Şam’da şükür tekbirleri
Staj yapan annelere 6 yıl erken emeklilik fırsatı: Erken borçlan kazançlı çık! Prim şartı var mı? Hangi süreleri kapsıyor?
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: Şam rejimi uzattığımız eli idrak edemedi
10 yıl çalışana tazminat: 3600 günü olan kıdem alabilecek! Şartlar neler?
Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Milyonların maaşı ne kadar olacak? 2025’te çalışanlara zam formülleri...
Enflasyonu düşürmenin anahtarı gıda fiyatları! Gözler Merkez Bankası’nda
Kartal kaostan çıktı! Beşiktaş derbide Fenerbahçe’yi 1-0 yendi
Anahtarlar Başkan Erdoğan’dan... Gaziantep’te deprem konutları hak sahiplerine teslim edildi | CHP’ye tepki: Halleri içler acısı
Yayman’dan YPG tehdit değil diyen DEM Parti’ye sert ayar: Afrin’den paramotorlarla gelen teröristler kim?
ÖZEL | Veli Kavlak sürprizi! Basın tribününden oyuna teknik müdahale
CANLI | Suriye Milli Ordusu’nun hedefi Münbiç! Terör örgütü YPG/PKK’ya karşı operasyon başladı
Doha’da gündem Suriye! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lavrov ve Erakçi ile Astana Formatında toplandı
Özgür Özel kulağına fısıldayan CHP’li vekili sahnede fırçaladı
Okan Buruk’tan flaş 11 kararı! Sivas maçında savunma değişiyor
MİT’ten PKK’ya Süleymaniye’de nokta atışı: PAJK’ın sözde sorumlularından Mürvet Gülsever etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA