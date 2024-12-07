Kafe ve restoranlardan soygun! Faturaya yüzde 20’ye hizmet bedeli ekleniyor

Türkiye'de bazı restoranlar yemek öncesinde masaya getirdikleri su, ekmek, tereyağı, peynir, zeytin, zeytinyağı gibi atıştırmalıklar için kuver ücreti yazıyorlar. Ancak son dönemde birçok restoran ve kafenin kuver vermeden bu ücreti faturaya yansıtttığı tespit edildi.
Bir işletmeye ait görsel. (Takvim.com.tr / Arşiv)
Sabah'ın haberine göre; İstanbul'da bir kafe-restoranda yemek yiyen iki arkadaş, "İki kola iki makarna söyledik. Normalde 1.100 TL hesap gelmesi gerekiyor. Ancak faturaya 200 TL kuver eklemişler ve hesap direkt 1.300 TL'ye çıkmış bir de bunun üzerine yüzde 20 hizmet bedeli eklenmiş. 260 TL de oradan gelmiş. Total hesap 1.560 TL'ye çıkartılmış. Biz 'kuver almadık' diye faturaya itiraz ettik üstüne azarlandık. Ödemeyi yaptık ancak bir daha asla oraya gitmeyiz" şeklinde duruma tepki gösterdi.
Self servis çalışan ve herhangi bir hizmet vermeyen kafeler de bu durumun oldukça yaygın olduğu görüldü.
Bazı işletmelerin yüzde 20'ye varan hizmet bedeli eklediği görüldü.
İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde self servis hizmet veren butik bir kahveciden kahve alan vatandaş, yaşadığı süreci şöyle anlattı:
"Kahve yapılan yerin arka panosunda ücretler yazıyor. 110 TL'ye orta boy bir filtre kahve istedim. Kartı okuttum ancak sonradan fark ettim 120 TL kesilmiş. 'Neden 10 TL fazla kesildi' diye sorduğumda bana 'hizmet bedeli' şeklinde yanıt verildi. İtiraz ettiğimde ise bunun yasal hakları olduğunu savundurlar. Ben anlamadım neyin hizmetini veriyorlar? Kahveyi ben kendime servis ediyorum. Hizmetten kast edilen makinede yaptıkları kahveyi bardağa doldurmak ise bıraksınlar biz yapalım.
Ticaret Bakanlığı'nın sıkı denetimlerine rağmen arkadan dolaşmanın yolunu bulan kafe ve restoranlar, "Eğer kapıda ya da menüde bu ücretin alacağını yazıyorsa faturaya yansıtabilir. Yazmıyorsa suç" diyerek kendilerini savundular.
"Bu artık çifte soygun" diyerek duruma tepki gösteren vatandaşlar ise tüketici mahkemelerine akın ediyor.