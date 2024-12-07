Kafe ve restoranlardan soygun! Faturaya yüzde 20’ye hizmet bedeli ekleniyor

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Türkiye'de bazı restoranlar yemek öncesinde masaya getirdikleri su, ekmek, tereyağı, peynir, zeytin, zeytinyağı gibi atıştırmalıklar için kuver ücreti yazıyorlar. Ancak son dönemde birçok restoran ve kafenin kuver vermeden bu ücreti faturaya yansıtttığı tespit edildi.

Bir işletmeye ait görsel. (Takvim.com.tr / Arşiv) Sabah'ın haberine göre; İstanbul'da bir kafe-restoranda yemek yiyen iki arkadaş, "İki kola iki makarna söyledik. Normalde 1.100 TL hesap gelmesi gerekiyor. Ancak faturaya 200 TL kuver eklemişler ve hesap direkt 1.300 TL'ye çıkmış bir de bunun üzerine yüzde 20 hizmet bedeli eklenmiş. 260 TL de oradan gelmiş. Total hesap 1.560 TL'ye çıkartılmış. Biz 'kuver almadık' diye faturaya itiraz ettik üstüne azarlandık. Ödemeyi yaptık ancak bir daha asla oraya gitmeyiz" şeklinde duruma tepki gösterdi. Self servis çalışan ve herhangi bir hizmet vermeyen kafeler de bu durumun oldukça yaygın olduğu görüldü.