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Kafe ve restoranlardan soygun! Faturaya yüzde 20'ye hizmet bedeli ekleniyor

Son dönemlerde kafe ve restoranlar enflasyonu bahane göstererek fiyatlara kuver ücreti eklemeye başladı. Ancak, bazı işletmeler kuver vermeden bu ücreti faturaya yansıtıyor ve üzerine yüzde 20'ye varan hizmet bedeli ekliyor. Hatta self servis yapan yerlerde bile hizmet bedeli kesiliyor. Bu durum vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 08:08 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 08:18
Kafe ve restoranlardan soygun! Faturaya yüzde 20’ye hizmet bedeli ekleniyor

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Türkiye'de bazı restoranlar yemek öncesinde masaya getirdikleri su, ekmek, tereyağı, peynir, zeytin, zeytinyağı gibi atıştırmalıklar için kuver ücreti yazıyorlar. Ancak son dönemde birçok restoran ve kafenin kuver vermeden bu ücreti faturaya yansıtttığı tespit edildi.

Bir işletmeye ait görsel. (Takvim.com.tr / Arşiv)Bir işletmeye ait görsel. (Takvim.com.tr / Arşiv)

Sabah'ın haberine göre; İstanbul'da bir kafe-restoranda yemek yiyen iki arkadaş, "İki kola iki makarna söyledik. Normalde 1.100 TL hesap gelmesi gerekiyor. Ancak faturaya 200 TL kuver eklemişler ve hesap direkt 1.300 TL'ye çıkmış bir de bunun üzerine yüzde 20 hizmet bedeli eklenmiş. 260 TL de oradan gelmiş. Total hesap 1.560 TL'ye çıkartılmış. Biz 'kuver almadık' diye faturaya itiraz ettik üstüne azarlandık. Ödemeyi yaptık ancak bir daha asla oraya gitmeyiz" şeklinde duruma tepki gösterdi.

Self servis çalışan ve herhangi bir hizmet vermeyen kafeler de bu durumun oldukça yaygın olduğu görüldü.

Bazı işletmelerin yüzde 20'ye varan hizmet bedeli eklediği görüldü. Bazı işletmelerin yüzde 20'ye varan hizmet bedeli eklediği görüldü.

İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde self servis hizmet veren butik bir kahveciden kahve alan vatandaş, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Kahve yapılan yerin arka panosunda ücretler yazıyor. 110 TL'ye orta boy bir filtre kahve istedim. Kartı okuttum ancak sonradan fark ettim 120 TL kesilmiş. 'Neden 10 TL fazla kesildi' diye sorduğumda bana 'hizmet bedeli' şeklinde yanıt verildi. İtiraz ettiğimde ise bunun yasal hakları olduğunu savundurlar. Ben anlamadım neyin hizmetini veriyorlar? Kahveyi ben kendime servis ediyorum. Hizmetten kast edilen makinede yaptıkları kahveyi bardağa doldurmak ise bıraksınlar biz yapalım.

Ticaret Bakanlığı'nın sıkı denetimlerine rağmen arkadan dolaşmanın yolunu bulan kafe ve restoranlar, "Eğer kapıda ya da menüde bu ücretin alacağını yazıyorsa faturaya yansıtabilir. Yazmıyorsa suç" diyerek kendilerini savundular.

"Bu artık çifte soygun" diyerek duruma tepki gösteren vatandaşlar ise tüketici mahkemelerine akın ediyor.

Self servis çalışan ve herhangi bir hizmet vermeyen kafelerde de hizmet bedeli eklendiği görüldü. (Takvim.com.tr / Arşiv)Self servis çalışan ve herhangi bir hizmet vermeyen kafelerde de hizmet bedeli eklendiği görüldü. (Takvim.com.tr / Arşiv)

"ŞİKAYET ETSİNLER"
Konuya ilişkin konuşan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, "Ticaret Kanunu'na göre restoran ve kafeler aldıkları ücretleri menüde belirtmek zorunda yani eğer menüde yazıyorlarsa bu ücreti almaları yasal. Eğer menüye bu ücreti yazmadılar ise vatandaş ödememe hakkına sahip. Bu durumda o restoran ya da kafeyi Ticaret Bakanlığı'na şikâyet edebilirler" diye konuştu.

Kuver vermeyip kuver ücreti kesen yerlere tepki gösteren Bingöl, "Böyle bir şeyi tabi ki doğru bulmuyoruz. Vatandaşlar almadıkları hizmetin bedelini ödememeli. Sessiz kalmasın şikâyet etsinler. 3 milyon TL'ye kadar ceza var. Tepkilerini göstersinler" dedi.

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